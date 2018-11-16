«Яндекс.Такси» выйдет на израильский рынок под брендом Yango

Сервис онлайн-заказа такси «Яндекс.Такси» заработает в Израиле под новым брендом Yango в ближайшее время. Об этом ТАСС рассказал директор компании в EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Арам Саргсян.

По его словам, первое время сервис будет действовать на территории агломерации Гуш-Дан, в частности в Тель-Авиве. В будущем сервис, добавил глава «Яндекс.Такси», вероятно, распространится и на другие части страны, сообщает телеканал «360».

Саргсян также отметил, что приложение Yango на иврите, русском и других языках будет доступно в магазинах приложений AppStore и Google Play уже в ближайшие дни. Российские пользователи смогут с его помощью заказать такси в Израиле, не устанавливая других приложений. Стоимость поездки будет регулироваться законодательством страны.

В мае 2018 года сообщалось, что «Яндекс.Такси» собирается выйти на африканский рынок.