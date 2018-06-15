«Яндекс.Такси» и Uber объединили базу заказов в России

Водители «Яндекс.Такси» и Uber стали работать с одной платформой заказов в России, сообщила пресс-служба «Яндекс.Такси» в четверг, 14 июня.

«Теперь машин, доступных для вызова, станет больше, и они будут приезжать к клиентам быстрее, а у водителей сократится холостой пробег», — цитирует сообщение «РИА Новости».

7 февраля «Яндекс» и Uber объявили о завершении сделки по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах в составе новой компании.

Uber инвестировал в создание совместного предприятия $225 млн, «Яндекс» — $100 млн. Новая компания оценивается более чем в $3,8 млрд. Доля «Яндекса» в предприятии составляет 59,3%, Uber — 36,9%, сотрудникам принадлежит 3,8% компании.