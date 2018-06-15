Прямой эфир

«Яндекс.Такси» и Uber объединили базу заказов в России

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водители «Яндекс.Такси» и Uber стали работать с одной платформой заказов в России, сообщила пресс-служба «Яндекс.Такси» в четверг, 14 июня.

«Теперь машин, доступных для вызова, станет больше, и они будут приезжать к клиентам быстрее, а у водителей сократится холостой пробег», — цитирует сообщение «РИА Новости».

7 февраля «Яндекс» и Uber объявили о завершении сделки по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах в составе новой компании.

Uber инвестировал в создание совместного предприятия $225 млн, «Яндекс» — $100 млн. Новая компания оценивается более чем в $3,8 млрд. Доля «Яндекса» в предприятии составляет 59,3%, Uber — 36,9%, сотрудникам принадлежит 3,8% компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эрдоган заявил о завершении деятельности Uber в Турции
Uber прекратит испытания беспилотных авто в Аризоне после гибели человека

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017