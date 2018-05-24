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Uber прекратит испытания беспилотных авто в Аризоне после гибели человека

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Фото: Global Look Press
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Компания Uber полностью прекратит испытания беспилотных автомобилей в американском штате Аризона после смертельного ДТП.

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Как пишет газета The Guardian со ссылкой на заявление компании, беспилотные авто продолжат испытывать в Сан-Франциско, где находится штаб-квартира Uber, и в Питсбурге, где реализуются проекты автомобилей с искусственным интеллектом. 

По словам исполнительного директора Uber Эрика Мейхофера, компания также поменяет способ тестирования автономных транспортных средств. «Когда мы продолжим тестирования на дорогах, они будут проводиться в намного более ограниченной форме, чтобы протестировать поведение автомобиля в конкретных ситуациях», — подчеркнул он.

Мейхофер уточнил, при переходе к испытаниям беспилотных авто на общественных дорогах будет обеспечена повышенная безопасность.

Самоуправляемый автомобиль сервиса такси Uber 19 марта насмерть сбил велосипедистку в Аризоне из-за сбоя в программе, приказавшего машине игнорировать другие объекты на дороге.

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