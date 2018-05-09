Американская компания Uber представила прототип летающего такси. Планируется, что оно появится на дорогах в 2020 году. Об этом сообщает исполнительный директор компании Дара Хосровшахи.

Компания собирается создать сеть подобных такси, чтобы обычные люди могли избежать пробок и совершать полеты на дальние расстояния по доступным ценам, пишет «Ридус».

Дизайн прототипа напоминает больше квадрокоптер, чем автомобиль. Расположенные на такси несущие винты позволят устройству совершать вертикальный взлет и посадку. Работать такси будет на электричестве, поэтому полет пройдет более тихо и экономично.

Автомобиль сможет перевозить до четырех человек за одну поездку. От количества пассажиров цена меняться не будет. Пользоваться услугами летающего такси смогут жители крупных городов, чтобы заказать полет достаточно выбрать точку на карте, а затем отправить к ближайшему воздушному порту, которые будут располагаться на крышах высотных зданий.

В марте самоуправляемый автомобиль сервиса такси Uber насмерть сбил велосипедистку в Аризоне (США) из-за сбоя в программе, приказавшего машине игнорировать другие объекты на дороге.