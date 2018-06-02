Эрдоган заявил о завершении деятельности Uber в Турции

Система частного извоза Uber более не будет функционировать в Турции, заявил президент республики Тайип Эрдоган в пятницу, 1 июня.

«У нас есть собственная система такси, мы не позволим системе персональных такси разрушить бизнес турецких таксистов», — цитирует его ТАСС.

Uber пытался закрепиться в Турции несколько лет, но местные таксисты сопротивлялись этому.

Uber — основанный в США международный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.

26 марта стало известно, что компания Uber объединила свое подразделение в Юго-Восточной Азии с конкурирующей фирмой Grab.