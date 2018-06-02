Прямой эфир

Эрдоган заявил о завершении деятельности Uber в Турции

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Система частного извоза Uber более не будет функционировать в Турции, заявил президент республики Тайип Эрдоган в пятницу, 1 июня.

«У нас есть собственная система такси, мы не позволим системе персональных такси разрушить бизнес турецких таксистов», — цитирует его ТАСС.

Uber пытался закрепиться в Турции несколько лет, но местные таксисты сопротивлялись этому.

Uber — основанный в США международный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.

26 марта стало известно, что компания Uber объединила свое подразделение в Юго-Восточной Азии с конкурирующей фирмой Grab.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Uber Eats станет частью сервиса «Яндекс.Еда»
Uber прекратит испытания беспилотных авто в Аризоне после гибели человека

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017