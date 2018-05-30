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Uber Eats станет частью сервиса «Яндекс.Еда»

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Uber Eats прекращает работу в России. Теперь он станет частью сервиса «Яндекс.Еда». Об этом говорится в сообщении компании.

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«Сервис Uber Eats закрывается в России, но голодными мы вас не оставим. Uber Eats становится частью сервиса «Яндекс.Еда», где вы по-прежнему можете заказывать домой любимые бургеры, стейки, пиццу, роллы, салаты, десерты и картошку из «Макдоналдс», — сообщает пользователям сервис.

Uber и «Яндекс» в феврале текущего года закрыли сделку по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок по России и в соседних государствах. «Яндексу» в новой компании принадлежит около 59,3%, Uber — 36,9%, а сотрудникам — 3,8%.

В соответствии с условиями сделки, пользователям для заказа поездок по-прежнему доступны оба приложения: «Яндекс.Такси» и Uber, напоминает телеканал «360».

Накануне «Яндекс» представил многофункциональную колонку «Яндекс.Станция» со встроенным голосовым помощником «Алиса», при помощи которой пользователи смогут слушать музыку, а голосовой помощник будет выполнять различные команды владельцев.

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