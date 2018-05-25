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«Яндекс.Такси» собирается выйти на африканский рынок

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Фото: ТАСС/Геодакян Артем
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Сервис «Яндекс.Такси» рассматривает возможность выхода на африканский рынок. Об этом заявил заместитель генерального директора компании Антон Петраков.

Он отметил, что на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встречался с африканскими коллегами, и они проявляли интерес к сервисам цифровой экономики, в том числе сервисам заказа такси, сообщает «РИА Новости».

В начале февраля текущего года «Яндекс» и Uber завершили сделку по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах в составе новой компании.

Uber инвестировал в создание совместного предприятия $225 млн, «Яндекс» — $100 млн. Новая компания оценивается более чем в $3,8 млрд. Доля «Яндекса» в предприятии составляет 59,3%, Uber — 36,9%, сотрудникам принадлежит 3,8% компании.

Петербургский международный экономический форум проходит 24–26 мая под лозунгом «Создавая экономику доверия». В нем принимают участие более 10 тыс. человек из более чем 120 стран мира.

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