«Яндекс.Такси» собирается выйти на африканский рынок
Сервис «Яндекс.Такси» рассматривает возможность выхода на африканский рынок. Об этом заявил заместитель генерального директора компании Антон Петраков.
Он отметил, что на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встречался с африканскими коллегами, и они проявляли интерес к сервисам цифровой экономики, в том числе сервисам заказа такси, сообщает «РИА Новости».
В начале февраля текущего года «Яндекс» и Uber завершили сделку по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах в составе новой компании.
Uber инвестировал в создание совместного предприятия $225 млн, «Яндекс» — $100 млн. Новая компания оценивается более чем в $3,8 млрд. Доля «Яндекса» в предприятии составляет 59,3%, Uber — 36,9%, сотрудникам принадлежит 3,8% компании.
Петербургский международный экономический форум проходит 24–26 мая под лозунгом «Создавая экономику доверия». В нем принимают участие более 10 тыс. человек из более чем 120 стран мира.