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На улицах Москвы появятся «умные» фонари

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На улицах Москвы появятся «умные» фонари. Энергосберегающие светильники, управлять которыми будут дистанционно, заработают на Садовом и Третьем транспортном кольце, а также на Ленинградском, Каширском, Волгоградском шоссе.

Специальные датчики будут передавать сигнал с этих фонарей на базовую станцию в радиусе 3 км. Оттуда он поступит на пульт диспетчера в Центре управления сетями, который сможет самостоятельно регулировать освещение.

«К примеру, если вдруг тучи резко заволокут небо и станет совсем темно, специалисты всего лишь при помощи компьютерной мышки зажгут освещение на какой-то определенной улице или в целом квартале», — рассказал генеральный директор АО «ОЭК» Андрей Майоров.

На сегодняшний день компания обслуживает около 430 тыс. опор освещения в разных частях города и более 555 тыс. светильников. Каждый день они включаются и выключаются автоматически с помощью системы управления. График освящения составляется в зависимости от восхода и захода солнца, сообщается на сайте мэра Москвы.

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