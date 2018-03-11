Прямой эфир

В «новой Москве» откроют 11 детских садов и три школы в 2018 году

0
Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2018 году в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы откроют три школы и 11 детсадов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter.

Помимо этого, градоначальник рассказал, что уже согласован проект поликлиники в Щербинке. В день медучреждение сможет обслуживать до 750 взрослых и детей.

«Строим соцобъекты в ТиНАО. В этом году введем в эксплуатацию три школы и 11 детсадов, пять из них — за счет бюджета», –– написал Собянин.

Строим соцобъекты в #ТиНАО. В этом году введем в эксплуатацию три школы и 11 детсадов, пять из них - за счет бюджета. Согласовали также проект поликлиники в Щербинке. Она будет принимать 750 взрослых и детей за смену.

Как сообщает агентство «РИАМО», в ТиНАО в текущем году предполагается ввести в эксплуатацию 2 млн кв. м недвижимости.

11 марта мэр Москвы объявил о начале программы «Технонавигатор» для детей, в рамках которой школьники смогут посетить технопарки и промышленные предприятия столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы сроки открытия платформы Новохохловская в Москве
В Москве началось строительство уникального моста

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017