В «новой Москве» откроют 11 детских садов и три школы в 2018 году

В 2018 году в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы откроют три школы и 11 детсадов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter.

Помимо этого, градоначальник рассказал, что уже согласован проект поликлиники в Щербинке. В день медучреждение сможет обслуживать до 750 взрослых и детей.

«Строим соцобъекты в ТиНАО. В этом году введем в эксплуатацию три школы и 11 детсадов, пять из них — за счет бюджета», –– написал Собянин.

Строим соцобъекты в #ТиНАО. В этом году введем в эксплуатацию три школы и 11 детсадов, пять из них - за счет бюджета. Согласовали также проект поликлиники в Щербинке. Она будет принимать 750 взрослых и детей за смену.

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 марта 2018 г.

Как сообщает агентство «РИАМО», в ТиНАО в текущем году предполагается ввести в эксплуатацию 2 млн кв. м недвижимости.

11 марта мэр Москвы объявил о начале программы «Технонавигатор» для детей, в рамках которой школьники смогут посетить технопарки и промышленные предприятия столицы.