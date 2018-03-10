В Москве началось строительство уникального моста

В Москве стартовало строительство уникального моста над парком «Зеленая река». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter.

«Инвестор проекта развития бывшей территории завода «Серп и молот» приступил к строительству уникального моста. Он состоит из двух независимых пролетов», – сообщил градоначальник.

Отмечается, что первый из пролетов будет создан для движения автомобилей и велосипедов, а второй стане полностью пешеходным.

Инвестор проекта развития бывшей территории завода "Серп и молот" приступил к строительству уникального моста. Он состоит из двух независимых пролетов: один - для движения легковушек и велосипедов, а второй - для пешеходов. Мост пройдет над парком "Зеленая река". pic.twitter.com/7jHrg6wdmI — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 марта 2018 г.

В феврале сообщалось, что столичный парк «Зарядье» стал победителем премии международного архитектурного портала ArchDaily в номинации «Общественные здания». В паркенаходятся и уникальные сооружения: Медиацентр, «Парящий мост» и «Флорариум», ледяная пещера и уникальный стеклянный мост.