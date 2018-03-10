Названы сроки открытия платформы Новохохловская в Москве

Строящаяся на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) платформа Новохохловская заработает в сентябре 2018 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Платформа строится возле одноименной станции Московского центрального кольца (МЦК). По словам Хуснуллина, работы идут хорошими темпами.

«В целях интеграции Курского направления МЖД с МЦК мы вместе с коллегами из «РЖД» строим новую платформу для электричек с пассажирским терминалом. Сейчас продолжается монтаж металлических конструкций конкорса и устройство контактной сети. Планируем, что уже в сентябре пассажиры смогут воспользоваться новой платформой», — сказал заммэра.

При этом отмечается, что у Новохохловской будет построен крытый переход на станцию МЦК и другие виды транспорта.

Ожидается, что интеграция Курского направления МЖД позволит снизить нагрузку на Курский вокзал и платформу Царицыно, а также на одноименную станцию метро и станцию Курская.

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