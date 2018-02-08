Парк «Зарядье» получил премию архитектурного портала ArchDaily

Столичный парк «Зарядье» стал победителем премии международного архитектурного портала ArchDaily в номинации «Общественные здания». Об этом в четверг сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что безумно рад этому событию как москвич, а не только как архитектор и один из авторов проекта.

«Рад тому, что труд огромного количества человек был так высоко оценен, тому, что Россия и Москва смогла заявить о себе на международном архитектурном поле. И я просто рад тому, что «Зарядье» воплотилось в жизнь, радует жителей города и стало его новым украшением», — цитирует Кузнецова сетевое издание m24.ru.

Конкуренцию «Зарядью» составили четыре проекта зарубежных архитекторов. Датчане представили на конкурс игровой парк для детей на крыше необычной парковки для автомобилей и городскую площадь в центре Копенгагена. На победу претендовали также «Небесный сад» в южнокорейском Сеуле — расположенный прямо над проезжей частью озелененный бульвар и интегрированная в скалистую местность смотровая площадка в испанском городе Рибейра.

Победителей определили читатели портала, которые голосовали за понравившиеся проекты на сайте. Финалистов отбирали около 100 тыс. человек, передает НСН.

Премия портала ArchDaily вручается девятый год подряд. Проекты выбирают в 15 категориях.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил накануне, что парк «Зарядье» стал победителем конкурса InAVation Awards 2018. Церемония награждения прошла в Амстердаме.

Территория парка разделена на четыре ландшафтные зоны. В нем находятся и уникальные сооружения: Медиацентр, «Парящий мост» и «Флорариум».

Напомним, в конце февраля в столичном парке «Зарядье» откроется ледяная пещера, а в День города, который пройдет 1 сентября 2018 года, — филармония.