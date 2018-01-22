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Ледяная пещера откроется в парке «Зарядье» в конце февраля

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Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Ледяная пещера в столичном парке «Зарядье» откроется в конце февраля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Высота ледника составит порядка 6 м, а на его изготовление уйдет около 70 т льда. Общая площадь пещеры с лабиринтами, колоннами и арками составляет 350 кв. м и будет открыта для посетителей круглый год. В настоящее время специалисты проводят заморозку ледяных конструкций.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, ледяная пещера смонтирована из изогнутых металлических труб общей протяженностью 15 км, а внутри нее циркулирует порядка 8 т специальной охлаждающей жидкости. Температура воздуха внутри составляет от -5 до -8 градусов.

Как отмечает телеканал «360», рядом с пещерой установят медиаэкраны, на которых будут транслироваться документальные фильмы о свойствах и природе льда, а также об экспедициях в Арктику и Антарктику.

Ранее портал iz.ru сообщал: в «Зарядье» появятся дополнительные отряды туристической полиции.

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