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Концертный зал в парке «Зарядье» построят в 2018 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Концертный зал построят в текущем году в парке «Зарядье». Об этом во вторник рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Проект воплощают в жизнь лучшие российские и зарубежные специалисты, поэтому, по словам заммэра, это будет объект мирового уровня.

Большой зал рассчитан более чем на 1,5 тыс. зрителей, кресла в нем будут располагаться со всех сторон вокруг сцены. Также планируется построить репетиционный зал на 400 мест, в котором будут проходить сольные и камерные концерты. Здесь же появятся студия звукозаписи, зона отдыха с открытой террасой и буфет, пишет «Утро.ru».

Портал iz.ru писал ранее, что подземную парковку парка «Зарядье» теперь можно оплатить при помощи карты «Тройка».

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