Полноценное открытие филармонии в «Зарядье» состоится в День города

Филармония на территории парка «Зарядье» в Москве откроется для посетителей в День города, который пройдет 1 сентября 2018 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ко Дню города по-настоящему откроем этот уникальный концертный зал для того, чтобы там зазвучала музыка лучших композиторов и исполнителей мира. Я уверен, что филармония достойна этого», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом градоначальник отметил, что летом в концертном зале пройдут мероприятия московского урбанистического форума.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что за последние семь лет в Москве были построены 210 детсадов и 81 школа.