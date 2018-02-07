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Полноценное открытие филармонии в «Зарядье» состоится в День города

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Фото: ТАСС/Щербак Александр
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Филармония на территории парка «Зарядье» в Москве откроется для посетителей в День города, который пройдет 1 сентября 2018 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ко Дню города по-настоящему откроем этот уникальный концертный зал для того, чтобы там зазвучала музыка лучших композиторов и исполнителей мира. Я уверен, что филармония достойна этого», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом градоначальник отметил, что летом в концертном зале пройдут мероприятия московского урбанистического форума.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что за последние семь лет в Москве были построены 210 детсадов и 81 школа.

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