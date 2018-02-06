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Собянин рассказал о числе построенных за семь лет школ и детсадов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Почти 300 образовательных учреждений — 210 детсадов и 81 школа — было построено в Москве за последние семь лет. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Также в городе выросла доступность образования, отметил он. Число дошкольников увеличилось почти на 50%, а школьников — 25%.

«Исчезли очереди, которые были в прежние годы и стояли десятки тысяч людей, которые не могли попасть в дошкольные учреждения», — цитирует мэра НСН.

Однако перед городом всё еще стоит задача по дальнейшему совершенствованию качества образования, несмотря на достигнутые высокие показатели, отметил градоначальник.

Собянин поручил департаменту образования Москвы совместно со стройкомплексом столицы и директорами школ спроектировать на территории крупных образовательных учреждений программу строительства спортивных центров с бассейнами.

Напомним, накануне в Москве молодые ученые получили из рук мэра столицы Сергея Собянина премии в размере 1 млн рублей в честь Дня науки. Всего 48 человек стали лауреатами награды за 2017 год.

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