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Возможные квоты на вход в храм Василия Блаженного не коснутся верующих

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Фото: ТАСС/Лысцева Марина
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Инициатива по возможному введению квот на посещение храма Василия Блаженного в Москве не скажется на проведении богослужений. Об этом ТАСС сообщил директор Исторического музея, частью которого является храм, Алексей Левыкин.

3D-модель собора Василия Блаженного

По его словам, квоты коснутся организованных туристических групп, а верующие и паломники смогут посещать храм и присутствовать на службах вне квот. Он добавил, что вопрос о возможном введении ограничений на посещение храма Василия Блаженного будет рассматриваться после анализа количества посещений в 2018 году при участии игроков туристического рынка, сообщает телеканал «360».  

Каждый год собор посещает более 500 тыс. человек, а ограничения смогут решить проблему антропогенной нагрузки. В настоящее время действуют ограничения в ценовом варианте и ввод выходных дней в разгар туристического сезона, чтобы провести ежегодные ремонтно-реставрационные работы. Левыкин отметил, что к концу года должны завершиться работы по интерьерам уникальной части собора — церкви Иоанна Блаженного, где покоятся мощи святого. Во время проведения служб верующие смогут получить туда доступ.

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