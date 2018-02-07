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Собянин назвал число трудящихся на стройках Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Более 400 тыс. человек трудятся на различных стройках Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин в ходе коллегии стройкомплекса.

«Это самый большой отряд строителей в нашей стране, самый лучший отряд в мире. Хочу поблагодарить каждого из вас и сказать спасибо от имени москвичей за ваш самоотверженный труд», — приводит его слова «РИА Новости».

Мэр отметил, что только 50 тыс. человек работают на стройках Московского метрополитена, при этом две трети расходов города направлены на решение транспортной проблемы.

По его словам, в таких объемах и такими темпами, как в последние годы, Москва не строилась никогда.

Ранее портал iz.ru сообщал, что столичные власти возьмут на себя ответственность по достройке проблемных объектов долевого строительства. Всего в городе более 30 таких жилых комплексов, особо сложными из которых считаются ЖК «Академ-Палас», «Царицыно» и «Терлецкий парк». 

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