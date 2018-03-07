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Собянин назвал главные культурные проекты Москвы 2018 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал главные городские культурные проекты 2018 года.

«В этом году будет открыта уникальная филармония в «Зарядье», начнется масштабный проект «Искусство детям» и ряд других мероприятий по укреплению культуры Москвы», — сказал Собянин в ходе заседания президиума столичного правительства.

Мэр отметил, что власти города продолжат оказывать поддержку культурным учреждениям столицы для укрепления их материальной базы, передает агентство городских новостей «Москва».

Собянин добавил, что в московских театрах, библиотеках и музеях ежегодно бывают миллионы посетителей.

«Наш долг поддерживать на высоком уровне работу культурных учреждений, помогать им укреплять материальную базу, во всем поддерживать», — подчеркнул мэр.

В начале января портал iz.ru сообщал, что свыше 4,5 млн зрителей посетили спектакли и концерты в Москве в 2017 году. Всего в столице в прошлом году состоялись 122 премьеры и более 20 театральных фестивалей.

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