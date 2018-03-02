Собянин предложил учителям составить стратегию развития образования
Мэр столицы Сергей Собянин предложил московским педагогам самим разработать стратегию развития образования. Об этом сообщает сайт столичного градоначальника.
По его мнению, учителя лучше справятся с этой задачей, чем чиновники или эксперты, которые сформулируют «блестящую, но мертворожденную бумагу». Собянин подчеркнул, что в создании стратегии образования должны те, кто будет потом воплощать ее в жизнь, сообщает НСН.
«Стратегия должна быть не застывшим документом, а механизмом мониторинга общественного запроса и поиска ответов на вызовы стремительно меняющегося мира», — заявил мэр столицы.
Собянин сообщил, что первый вариант стратегии развития образования представит инициативная группа директоров школ. После того как работа будет опубликована, любой педагог сможет обсудить стратегию и высказать свои предложения. Собянин также отметил, что столичные школы в настоящее время входят в топ-10 школ мира, и теперь необходимо пойти в первую тройку.
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