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Собянин предложил учителям составить стратегию развития образования

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Мэр столицы Сергей Собянин предложил московским педагогам самим разработать стратегию развития образования. Об этом сообщает сайт столичного градоначальника.

По его мнению, учителя лучше справятся с этой задачей, чем чиновники или эксперты, которые сформулируют «блестящую, но мертворожденную бумагу». Собянин подчеркнул, что в создании стратегии образования должны те, кто будет потом воплощать ее в жизнь, сообщает НСН.

«Стратегия должна быть не застывшим документом, а механизмом мониторинга общественного запроса и поиска ответов на вызовы стремительно меняющегося мира», — заявил мэр столицы.

Собянин сообщил, что первый вариант стратегии развития образования представит инициативная группа директоров школ. После того как работа будет опубликована, любой педагог сможет обсудить стратегию и высказать свои предложения. Собянин также отметил, что столичные школы в настоящее время входят в топ-10 школ мира, и теперь необходимо пойти в первую тройку.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на систему ранней профориентации школьников в РФ будет направлен 1 млрд рублей.

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