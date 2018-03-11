Прямой эфир

Мэр Москвы объявил о начале программы «Технонавигатор» для детей

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Программа «Технонавигатор», в рамках которой школьники смогут посетить технопарки и промышленные предприятия, началась в Москве. О запуске программы объявил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Собянин уточнил, что до конца года в 250 экскурсиях примут участие 5 тыс. школьников из всех столичных округов.

«До конца года 5 тыс. школьников из всех административных округов Москвы примут участие в 250 экскурсиях на 100 промышленных предприятий и в технопарки», — сообщил он.

Школьники во время экскурсий получат знания об инженерных и технических специальностях, которые помогут определиться с выбором своей будущей профессии.

Ранее мэр Москвы сообщил о росте числа предпринимателей в столице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На северо-западе Москвы появится детский сад на 200 мест
Собянин предложил учителям составить стратегию развития образования

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017