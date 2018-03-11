Мэр Москвы объявил о начале программы «Технонавигатор» для детей

Программа «Технонавигатор», в рамках которой школьники смогут посетить технопарки и промышленные предприятия, началась в Москве. О запуске программы объявил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Собянин уточнил, что до конца года в 250 экскурсиях примут участие 5 тыс. школьников из всех столичных округов.

Запустили программу "Технонавигатор". До конца года 5 тысяч школьников из всех административных округов Москвы примут участие в 250 экскурсиях на 100 промышленных предприятий и в технопарки. Им расскажут об инженерных и технических профессиях, помогут определиться с выбором. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 11, 2018

«До конца года 5 тыс. школьников из всех административных округов Москвы примут участие в 250 экскурсиях на 100 промышленных предприятий и в технопарки», — сообщил он.

Школьники во время экскурсий получат знания об инженерных и технических специальностях, которые помогут определиться с выбором своей будущей профессии.

Ранее мэр Москвы сообщил о росте числа предпринимателей в столице.