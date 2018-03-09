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На северо-западе Москвы появится детский сад на 200 мест

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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На северо-западе Москвы построят трехэтажный детский сад, рассчитанный на 200 человек. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

29 января Собянин присутствовал на открытии детского сада в районе Солнцево. Дошкольное учреждение рассчитано на 300 детей.

За 2017 год в Москве было построено 28 школ и детских садов. 1 марта глава ведомства Ольга Васильева сообщила, что в ближайшие три года будет построено 729 детских садов в 82 регионах страны. 

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