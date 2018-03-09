На северо-западе Москвы появится детский сад на 200 мест

На северо-западе Москвы построят трехэтажный детский сад, рассчитанный на 200 человек. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Яркие, оригинальные и комфортные детские сады - это новая норма Москвы. Таким будет и трехэтажный детсад на Дмитровском шоссе в районе "Северный" в #СЗАО. Его смогут посещать до 200 ребят. pic.twitter.com/9uax3KCzR0 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 9 марта 2018 г.

29 января Собянин присутствовал на открытии детского сада в районе Солнцево. Дошкольное учреждение рассчитано на 300 детей.

За 2017 год в Москве было построено 28 школ и детских садов. 1 марта глава ведомства Ольга Васильева сообщила, что в ближайшие три года будет построено 729 детских садов в 82 регионах страны.