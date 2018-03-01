Более 720 новых детских садов построят в РФ до 2021 года

В рамках программы по созданию новых мест для детей в возрасте до трех лет в России за ближайшие три года будет построено 729 детских садов в 82 регионах страны. Об этом в среду заявила министр образования и науки Ольга Васильева.

«На 2018–2019 годы федеральное финансирование определено в размере 24,5 млрд рублей ежегодно. Данные средства будут направлены на создание 729 объектов образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в 82 субъектах Российской Федерации», — уточнила Васильева.

По словам главы Минобрнауки, на данный момент разработан ведомственный проект по созданию дополнительных мест в организациях дошкольного образования на 2018–2020 годы.

Ранее российский лидер Владимир Путин во время выступления перед Федеральным Собранием заявил о необходимости обеспечить все российские семьи с детьми местами в яслях. Президент добавил, что за три года должны быть созданы более 270 тыс. мест для детей до трех лет. Для решения задачи регионы получат 50 млрд рублей из федерального бюджета.