Васильева призвала информировать школьников о научных открытиях

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила, что российские школьники обязаны знать обо всех открытиях в мировой и отечественной науке за последнее десятилетие.

«Наши школьники должны быть интеллектуально развиты и образованы фундаментально», — подчеркнула глава ведомства, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Васильева также призвала бизнес инвестировать в когнитивные исследования в области детской психологии и нейрофизиологии. По ее словам, в эпоху цифрового образования необходимо развивать подобные проекты.