Прямой эфир

Глава Минобрнауки ответила на вопросы пользователей «ВКонтакте»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Минобрнауки России Ольга Васильева ответила на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте». Главной темой беседы стало проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2018 году, сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

Отвечая на вопросы пользователей, Васильева подчеркнула, что рассматривать ЕГЭ в качестве системы рейтинга неправильно.

«ЕГЭ — это не рейтинговые оценки. У нас есть разные школы, разные программы для углубленных, специализированных классов. Поэтому несправедливо принимать ЕГЭ как систему рейтинга, он им никогда не будет», — сказала Васильева.

Кроме того, глава Минобрнауки ответила на вопрос о том, стоит ли всем школьникам сдавать ЕГЭ по математике на углубленном уровне.

«Я бы очень хотела, чтобы все дети России сдавали углубленный экзамен по математике, но я понимаю, что это неправильно. Потому что если я гуманитарий-историк и математику в своей жизни на таком глубоком уровне изучать никогда не буду и вряд ли к ней вернусь, то в этом случае, думаю, базового уровня по окончании школы будет достаточно», — добавила министр.

Помимо прочего, Васильева сообщила о появлении официального сообщества ЕГЭ в социальной сети, где в дальнейшем будет публиковаться актуальная информация о проведении экзаменов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Школьников обяжут узнавать баллы ЕГЭ на госуслугах
Рособрнадзор предложил внести изменения в процедуру сдачи ЕГЭ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017