Глава Минобрнауки ответила на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Глава Минобрнауки России Ольга Васильева ответила на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте». Главной темой беседы стало проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2018 году, сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

Отвечая на вопросы пользователей, Васильева подчеркнула, что рассматривать ЕГЭ в качестве системы рейтинга неправильно.

«ЕГЭ — это не рейтинговые оценки. У нас есть разные школы, разные программы для углубленных, специализированных классов. Поэтому несправедливо принимать ЕГЭ как систему рейтинга, он им никогда не будет», — сказала Васильева.

Кроме того, глава Минобрнауки ответила на вопрос о том, стоит ли всем школьникам сдавать ЕГЭ по математике на углубленном уровне.

«Я бы очень хотела, чтобы все дети России сдавали углубленный экзамен по математике, но я понимаю, что это неправильно. Потому что если я гуманитарий-историк и математику в своей жизни на таком глубоком уровне изучать никогда не буду и вряд ли к ней вернусь, то в этом случае, думаю, базового уровня по окончании школы будет достаточно», — добавила министр.

Помимо прочего, Васильева сообщила о появлении официального сообщества ЕГЭ в социальной сети, где в дальнейшем будет публиковаться актуальная информация о проведении экзаменов.