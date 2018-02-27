Васильева предложила сократить количество олимпиад для школьников

Количество школьных олимпиад в России необходимо сократить, заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева.

Она выразила сомнение в эффективности олимпиад, отметив, что «олимпийские чемпионы» периодически получают низкие баллы по ЕГЭ, что «наводит на большие мысли».

«Количество олимпиад должно сокращаться. Я думаю, что Всероссийская олимпиада, конечно, идет вне обсуждения, все остальные олимпиады должны быть четко обоснованы», — подчеркнула Васильева в эфире телеканала «Россия 24».

Школьники, ставшие победителями и призерами олимпиад, входящих в перечень Минобрнауки, имеют право на поступление в вузы на особых условиях.

Вместо результатов ЕГЭ учебные заведения засчитывают им результаты, показанные на олимпиаде.