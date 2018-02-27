Прямой эфир

Московским восьмиклассникам разрешили поступать в предуниверсарии

0
Фото: ТАСС/Интерпресс/Светлана Холявчук
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому восьмиклассники, обучающиеся в московских школах, получили возможность поступать в предуниверсарии. 

С предложением расширить программу обучения в предуниверсариях выступил руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина на заседании президиума в городской мэрии во вторник, передает ТАСС

Как отмечает агентство, в настоящее время в рамках пилотного проекта более 4 тыс. московских учеников 9–11-х классов получают подготовительное профильное образование в предуниверсариях при 11 вузах. 

В программе участвуют, в частности, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, НИУ ВШЭ и РЭУ имени Плеханова.

Как писал портал iz.ru, по итогам заседания президиума в городской мэрии также было подписано постановление о запуске электронной платформы для самоуправления жителей многоквартирных домов. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Замглавы Минобрнауки рассказал о возможных изменениях в сдаче ЕГЭ
Васильева призвала информировать школьников о научных открытиях

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017