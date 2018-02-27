Московским восьмиклассникам разрешили поступать в предуниверсарии

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому восьмиклассники, обучающиеся в московских школах, получили возможность поступать в предуниверсарии.

С предложением расширить программу обучения в предуниверсариях выступил руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина на заседании президиума в городской мэрии во вторник, передает ТАСС.

Как отмечает агентство, в настоящее время в рамках пилотного проекта более 4 тыс. московских учеников 9–11-х классов получают подготовительное профильное образование в предуниверсариях при 11 вузах.

В программе участвуют, в частности, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, НИУ ВШЭ и РЭУ имени Плеханова.

Как писал портал iz.ru, по итогам заседания президиума в городской мэрии также было подписано постановление о запуске электронной платформы для самоуправления жителей многоквартирных домов.