Замглавы Минобрнауки рассказал о возможных изменениях в сдаче ЕГЭ

Единый государственный экзамен в будущем можно будет сдавать после завершения преподавания курса по какому-либо предмету, а не только после 11-го класса.

Об этом заявил замминистра образования и науки, глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

«Будет возможно сдавать экзамен не только в конце обучения, но и после завершения изучения каждого предмета. Например, закончилась география — по географии», — сказал замминистра на международной конференции «Образ будущего и компетенции 2030».

Кравцов добавил, что по аналогии с Москвой появятся специализированные центры в регионах, где в течение года можно будет сдать экзамен и пройти независимую диагностику.

Он также отметил, что экзамен в дальнейшем будет оценивать как предметные, так и метапредметные умения.

В конце ноября стало известно, что Рособрнадзор разработал технологию, позволяющую определить конкретного ученика, виновного в оперативной публикации в интернете ответов ЕГЭ.