Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сел за парту

В ближайшие дни во всех крупных городах страны пройдет акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Мамы и папы 10- и 11-классников могут сами сдать экзамен, чтобы понять все его особенности. Старт акции дали в понедельник замглавы Минобрнауки — глава Рособрнадзора Сергей Кравцов и глава Республики Крым Сергей Аксенов. Они писали ЕГЭ по русскому языку в симферопольской школе № 2, вместе с ними проверил свои знания и корреспондент «Известий». А во вторник к акции присоединяются более 50 регионов, в остальных субъектах РФ пробный экзамен для родителей пройдет до конца февраля.

Крымские выпускники в этом году еще могут выбирать между ЕГЭ и государственным выпускным экзаменом. Со следующего единый госэкзамен станет и для них обязательным.

Перед тем как зайти в аудиторию, Сергей Аксенов заверил, что крымские школьники готовы к ЕГЭ: в этом году такую форму аттестации выбрали 75% выпускников. Но еще три года назад писать ЕГЭ решился лишь каждый десятый выпускник в Крыму. Как сообщила министр образования республики Наталья Гончарова, единственный предмет, в котором сейчас крымские школьники не чувствуют себя вполне уверенно, — профильная математика.

Экзамен проходил по сокращенной программе — 30 минут вместо 3,5 часа. В остальном всё было как в реальных условиях: все прошли через рамки металлодетекторов, сдали на хранение мобильные телефоны, получили именные бланки и контрольно-измерительные материалы. За нарушение тишины в аудитории — замечание. Первая часть — обширный блок вопросов с короткими ответами, вторая — сочинение. Родители, сдававшие экзамен в школе № 2, не скрывали волнения.

— Так я смогу лучше поддержать своего ребенка, не ограничиваться словами «не волнуйся, не переживай», а рассказать о том, что я испытывала и как с этим справлялась, — рассказала «Известиям» жительница Симферополя Наталья Дорофеева. Ее дочь Элеонора оканчивает школу в этом году и твердо решила проходить аттестацию в форме ЕГЭ.

Последний раз Наталья сдавала экзамен в 2012 году, когда получала второе высшее образование. Снова придя в аудиторию, она немного волнуется. И говорит, что хочет понять — действительно ли на экзамене настолько стрессовая обстановка, как об этом говорят многие выпускники.

Екатерина Гавриш оканчивает школу в следующем году, и ей в любом случае надо сдавать ЕГЭ. Ее мама Татьяна пробовала решать экзаменационные задания, размещенные в интернете, но запуталась. В итоге решила прийти и разобраться в режиме офлайн, а затем рассказать ребенку, на что обратить внимание.

Учительница школы № 2 Татьяна Худолеева участвует в проведении единого госэкзамена в Крыму уже четвертый год подряд. По ее словам, с каждым разом у родителей всё меньше вопросов.

Как рассказал журналистам Сергей Кравцов, в этом году в России сдают ЕГЭ на 28 тыс. школьников больше, чем в прошлом. Выпускники с каждым годом всё чаще выбирают предметы естественно-научного профиля.

На пробном экзамене замглавы Минобрнауки подробно рассказал родителям о новой технологии, которая в прошлом году применялась в половине школ, а в этом году будет распространена повсеместно: задания привозят в пункт приема экзамена на компакт-диске, в зашифрованном виде. Прямо в аудитории материалы расшифровываются и распечатываются. После окончания работы сканируются и загружаются в «облако».

Персональные итоги ЕГЭ участников акции будут подведены позже, но, по предварительным данным, в школе № 2 обошлось без двоек.

Досрочный этап единого госэкзамена в этом году пройдет с 21 марта по 11 апреля. Основная волна ЕГЭ придется на период с 28 мая по 2 июля. Ранее «Известия» сообщали, что при составлении расписания учитывалось расписание матчей чемпионата мира по футболу. По словам Сергея Кравцова, в этом году заявки для участия в досрочном этапе подали 41 тыс. человек, из которых более 2 тыс. — выпускники нынешнего года.