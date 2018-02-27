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Власти Москвы запустили электронную площадку жилищного самоуправления

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Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Власти Москвы запустили электронную площадку для самоуправления жителей многоквартирных домов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что сервис «Электронный дом» пока работает в пилотном режиме. 

Согласно информации, опубликованной на сайте информационного центра правительства Москвы, сервис запущен на площадке портала «Активный гражданин». С помощью сервиса жители домой смогут проводить онлайн-собрания и голосования по актуальным вопросам. 

«Инициаторами опросов и информирования в проекте могут быть только собственники квартир и нежилых помещений, жители, зарегистрированные в этом доме, управляющие компании, фонд капитального ремонта. В опросах могут принимать участие как собственники, так и наниматели квартир», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что при проведении онлйан-собрания, информирование жильцов будет осуществляться через электронную почту и SMS. Все решения, принятые в ходе такого собрания, будут размешаться в системе «Активный гражданин» в виде протокола.

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