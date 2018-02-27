Власти Москвы запустили электронную площадку жилищного самоуправления

Власти Москвы запустили электронную площадку для самоуправления жителей многоквартирных домов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что сервис «Электронный дом» пока работает в пилотном режиме.

Главные вопросы домоуправления решает собрание собственников. Но собрать вместе жителей многоквартирного дома почти нереально. Поэтому мы решили запустить уникальную систему жилищного самоуправления "Электронный дом". Пока в пилотном режиме. https://t.co/sNI4wwDlmV — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 февраля 2018 г.

Согласно информации, опубликованной на сайте информационного центра правительства Москвы, сервис запущен на площадке портала «Активный гражданин». С помощью сервиса жители домой смогут проводить онлайн-собрания и голосования по актуальным вопросам.

«Инициаторами опросов и информирования в проекте могут быть только собственники квартир и нежилых помещений, жители, зарегистрированные в этом доме, управляющие компании, фонд капитального ремонта. В опросах могут принимать участие как собственники, так и наниматели квартир», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при проведении онлйан-собрания, информирование жильцов будет осуществляться через электронную почту и SMS. Все решения, принятые в ходе такого собрания, будут размешаться в системе «Активный гражданин» в виде протокола.