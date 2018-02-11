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В Петербурге стало больше льгот при зачислении в детсады и школы

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Несколько категорий детей получили преимущественное право зачисления в государственные дошкольные и общеобразовательные учреждения Санкт-Петербурга. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Смольного, сообщает телеканал «78».

Так, в детсадах такое право получили дети из семей, в которых есть ребенок-инвалид, и дети из неполных семей, находящиеся в трудных жизненных обстоятельствах. Кроме того, этой возможностью наделяются братья и сестры детей, посещающих данную дошкольную организацию и ребята, чьи родители занимают в ней штатную должность.

Последние две категории детей получили аналогичные льготы при зачислении в школы.

Еще целый ряд категорий детей будут иметь преимущество при зачислении в школы и детсады в соответствии с федеральным законодательством. Среди них — дети льготников и представителей силовых ведомств. При этом в первую очередь будут зачисляться дети, прописанные в том же районе, где расположено образовательное учреждение.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал об объеме очередей в российские ясли. Места необходимы более чем 200 тыс. детей.

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