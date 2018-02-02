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Шойгу отчитал власти семи регионов из-за ситуации с детсадами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал от властей Северной Осетии, Еврейской автономной области, а также Мурманской, Нижегородской, Оренбургской, Челябинской и Псковской областей оперативно разрешить вопрос с предоставлением мест в детских садах для детей военнослужащих. 

Ранее оборонное ведомство по поручению президента РФ Владимира Путина передало порядка 500 детсадов субъектам. После этого возникла проблема с нехваткой в воспитательных учреждения мест для детей военных. 

«Фраза «мы работаем» мне известна. Я вам могу привести массу подобных фраз: «Будем начинать приступать» и много других из этой области», — заявил Шойгу. 

«Нам бы хотелось услышать конкретные сроки, когда мы завершим обеспечение детей наших военнослужащих местами в детсадах, и, конечно, всё то, что связано в трудоустройством (жен военных. — iz.ru). В этом году, в следующем году?» — приводит его слова ТАСС

Главы регионов и их заместители в ответ пообещали решить проблему до конца текущего года. Министр выразил надежду на то, что эти заверения будут выполнены. 

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