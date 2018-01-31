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В РФ создают специальный ПК для военных из отечественных комплектующих

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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В России завершаются работы по созданию собранного из комплектующих отечественного производства персонального компьютера (ПК) для военных и спасателей. Об этом сообщила пресс-служба ведущего разработку ПК концерна «Алмаз–Антей». 

Генеральный директор компании Ян Новиков отметил, что использование российских комплектующих позволяет полностью исключить любое теоретически возможное постороннее влияние на работу компьютера, передает «РИА Новости»

Как писал портал iz.ru, президент РФ Владимир Путин 30 января призвал обеспечить лидерство России в военно-технической сфере для стимулирования военно-технического сотрудничества с другими странами. 

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