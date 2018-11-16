«Яндекс» начал удалять ссылки на спорный контент в рамках антипиратского меморандума

Интернет-компания «Яндекс» с 15 ноября начала удалять из поисковой выдачи ссылки на спорный контент в рамках исполнения требований так называемого антипиратского меморандума. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«С 15 ноября «Яндекс» начал исключать из результатов поиска ссылки на страницы со спорным контентом, добавленные в специальный реестр по заявлениям правообладателей», — цитирует сообщение ТАСС.

В компании добавили, что ссылки исчезают из поисковой выдачи в течение шести часов после попадания в реестр.

«Яндекс» выступает за честный интернет. Мы уверены, что системная совместная работа пойдет на благо рынку и поможет изменить привычки пользователей», — прокомментировал ситуацию операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.

Ранее 1 ноября сообщалось, что компании «Яндекс», Mail.ru, Rambler, «Кинопоиск» совместно с ведущими российскими медиахолдингами, такими как Первый канал, ВГТРК, «СТС Медиа», «Газпром-медиа холдинг» и «Национальная Медиа Группа», подписали на площадке Роскомнадзора меморандум о сотрудничестве в борьбе с пиратским контентом.