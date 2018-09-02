Искусственный интеллект научился распознавать депрессию по речи человека

Ученые из Массачусетского технологического института научили искусственный интеллект распознавать депрессию по письменной и устной речи человека.

Как говорится на сайте университета, эксперты использовали более 140 видео-, аудио- и текстовых файлов с записями разговоров пациентов с депрессией. Нейросеть распознает последовательность слов или определенный темп речи, а потом выявляет людей с депрессией с точностью диагноза в 77%.

По словам главного исследователя проекта Тука Альханая, первые намеки на человеческое состояния (грусть или радость) можно понять через речь. Специалисты называют такую модель выявления болезни «без контекста», поскольку в ней нет вопросов, связанных с состоянием человека.

Власти Японии намерены в 2019 году внедрить системы искусственного интеллекта в школьное образование. Согласно задумке, нейросеть будет в течение четырех лет собирать данные об успеваемости. Позже система проанализирует полученные данные и определит сильные и слабые стороны учеников.