Прямой эфир

Искусственный интеллект научился распознавать депрессию по речи человека

0
Фото: Global Look Press/StefaniaRosini/kikapress.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из Массачусетского технологического института научили искусственный интеллект распознавать депрессию по письменной и устной речи человека.

Как говорится на сайте университета, эксперты использовали более 140 видео-, аудио- и текстовых файлов с записями разговоров пациентов с депрессией. Нейросеть распознает последовательность слов или определенный темп речи, а потом выявляет людей с депрессией с точностью диагноза в 77%.

По словам главного исследователя проекта Тука Альханая, первые намеки на человеческое состояния (грусть или радость) можно понять через речь. Специалисты называют такую модель выявления болезни «без контекста», поскольку в ней нет вопросов, связанных с состоянием человека.

Власти Японии намерены в 2019 году внедрить системы искусственного интеллекта в школьное образование. Согласно задумке, нейросеть будет в течение четырех лет собирать данные об успеваемости. Позже система проанализирует полученные данные и определит сильные и слабые стороны учеников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые в США создали электронный имитатор человеческого мозга
Нейросеть поставила диагноз быстрее 15 китайских врачей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017