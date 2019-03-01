Дорожные камеры начали штрафовать за выезд на «вафельницу»

C 1 марта 2019 года в Москве комплексы фотовидеофиксации начали штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора. Об этом 1 марта сообщает ТАСС.

В ГИБДД считают, что данная мера позволит улучшить дорожное движение на особо загруженных перекрестках, а также уменьшить задержки транспорта в пиковые часы на 15–20%. Сейчас камеры, фиксирующие данное нарушение, установлены на пересечении Садового кольца и Орликова переулка, где отмечено большое количество заторов.

В феврале руководитель дирекции фотовидеофиксации столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Евгений Леглер, заявил, что весной 2019 года видеокомплексы будут установлены более чем на 40 столичных перекрестках с «вафельной» разметкой, сообщает агентство городских новостей «Москва».

На сегодняшний день «вафельная» разметка нанесена по 103 адресам в Москве. Камеры фиксируют нарушение, если машина выехала на перекресток и создает препятствие для движения транспортных средств. При этом автомобиль должен находиться на «вафельнице» исключительно в неподвижном состоянии более пяти секунд. Штраф при этом составляет 1 тыс. рублей.

В постановлении, которое получит водитель на почту, будут указаны место совершения правонарушения, дата, время, а также приложены шесть фотографий автомобиля.

28 февраля сообщалось, что Госавтоинспекция МВД России готова к введению электронных водительских прав, которое запланировано на 2020 год.