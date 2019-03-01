Прямой эфир

Дорожные камеры начали штрафовать за выезд на «вафельницу»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

C 1 марта 2019 года в Москве комплексы фотовидеофиксации начали штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора. Об этом 1 марта сообщает ТАСС.

Не пошел бы с ним в разметку: как будут штрафовать на «вафельницах»
Что делать, если пришлось остановиться на желтых полосах

В ГИБДД считают, что данная мера позволит улучшить дорожное движение на особо загруженных перекрестках, а также уменьшить задержки транспорта в пиковые часы на 15–20%. Сейчас камеры, фиксирующие данное нарушение, установлены на пересечении Садового кольца и Орликова переулка, где отмечено большое количество заторов.

В феврале руководитель дирекции фотовидеофиксации столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Евгений Леглер, заявил, что весной 2019 года видеокомплексы будут установлены более чем на 40 столичных перекрестках с «вафельной» разметкой, сообщает агентство городских новостей «Москва».

На сегодняшний день «вафельная» разметка нанесена по 103 адресам в Москве. Камеры фиксируют нарушение, если машина выехала на перекресток и создает препятствие для движения транспортных средств. При этом автомобиль должен находиться на «вафельнице» исключительно в неподвижном состоянии более пяти секунд. Штраф при этом составляет 1 тыс. рублей.

В постановлении, которое получит водитель на почту, будут указаны место совершения правонарушения, дата, время, а также приложены шесть фотографий автомобиля.

28 февраля сообщалось, что Госавтоинспекция МВД России готова к введению электронных водительских прав, которое запланировано на 2020 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На аукцион выставлен Rolls-Royce принцессы Дианы
Mercedes-Benz показала обновленный кроссовер GLC

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017