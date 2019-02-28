ГИБДД анонсировала переход на электронные права в 2020 году

Госавтоинспекция МВД России готова к введению электронных водительских прав. Об этом в четверг, 28 февраля, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

Перед тем, как переходить на электронные права, нужно систематизировать сведения по России, отметил он.

«У нас же, в принципе, вся база уже есть», — цитирует Черникова «РИА Новости».

Глава ведомства выразил надежду на то, что переход на электронные водительские права состоится в 2020 году, пишет «Газета.ру».

25 февраля начальник ГИБДД Михаил Черников высказал мнение, что увеличение штрафов за разговоры по телефону во время вождения не решит проблему частых ДТП.