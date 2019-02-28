Что изменится в жизни россиян с 1 марта

С марта владельцам загородных участков, желающим построить на них жилые дома, нужно будет заранее оформлять необходимые для этого разрешения, а для аварийно-диспетчерских служб с началом весны вступят в силу новые стандарты — теперь реагировать на сообщения о коммунальных авариях и устранять засоры они должны будут оперативнее, водителям же начнут приходить штрафы за остановку на перекрестках с «вафельной» разметкой. Подробнее об этих и других важных нововведениях — в материале «Известий».

Новые правила для дачников и садоводов

C 1 марта 2019 года вступают в силу новые правила строительства домов на загородных участках. До сих пор в рамках «дачной амнистии» строить жилые объекты на таких объектах, а также вводить их в эксплуатацию и оформлять в собственность можно было по упрощенной схеме. «Дачная амнистия» действует в стране уже больше 10 лет, с 2006 года.

1 марта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Программа неоднократно продлевалась и будет действовать как минимум до весны 2020 года. Однако в отношении зданий, которые только планируется построить, начнут действовать новые требования. Теперь владельцы загородных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), должны будут сначала оформить разрешение на проведение работ, а после их завершения — получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Новшества связаны в том числе со вступлением в силу федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд…», который был принят летом 2017 года и начал действовать в начале 2019-го. Закон призван реформировать законодательство, регулирующее всю дачно-садоводческую сферу (начнем с того, что он упраздняет само понятие «дачи» — об этом «Известия» подробнее писали ранее), и в том числе касается строительства загородных домов.

При этом нововведения коснутся только жилых объектов — тех, кто планирует обзавестись гаражом, баней, беседкой или сараем, они не затрагивают.

Как в конце 2018 года объясняли в Росреестре, уведомление о строительстве нужно подавать в орган местного самоуправления (по месту нахождения участка), при этом в документе необходимо будет указать параметры будущего дома. Еще одно подобное уведомление должно быть подано уже по окончании строительства, после чего орган самоуправления должен подтвердить, что здание соответствует всем требованиям.

Еще до начала работ для каждого участка должен быть оформлен градостроительный регламент, в котором будут определены допустимые параметры для здания, без него строительство жилья запрещено. Однако есть и общие ограничения — так, высота частных загородных домов не должна превышать 20 м, в них должно быть не более трех этажей.

1 марта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Подать документы на строительство по упрощенной форме можно было до 28 февраля — впрочем, тем, кто эти сроки пропустил, стоит иметь в виду и дополнительные возможности, которые предоставлены по новому закону. Так, если построенное на участке здание обладает признаками капитального строения и туда подведены все коммуникации, в нем можно будет оформить постоянную прописку.

При этом все дома, построенные до 1 января 2019 года, автоматически считаются садовыми (это значит, что они не подходят для постоянного проживания и прописаться там нельзя). Но те из них, которые соответствуют требованиям капитального строительства, можно будет перевести в соответствующую категорию позднее.

Фермерам и крестьянам помогут со страховкой

У фермеров и владельцев крестьянских хозяйств появится больше инструментов, для того чтобы обезопасить себя на случай потери урожая или гибели скота. В России расширяют программу господдержки сельскохозяйственного страхования — закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…» был принят в конце 2018 года и вступит в силу 1 марта 2019-го.

Направлен он одновременно как на поддержку аграриев, так и на привлечение новых игроков страхового рынка к работе с этим сегментам (особенно в тех регионах, где земледелие и животноводство связано с повышенными рисками).

В частности, для страховщиков увеличится максимальный размер франшизы (это сумма, от выплаты которой при наступлении страхового случая компанию освободят) — с 30% до 50% от общей страховой суммы, при этом обязательная безусловная франшиза в любом случае будет составлять не менее 10%.

1 марта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Для аграриев же отменят минимальный порог утраты урожая, то есть компенсацию можно будет получить даже в случае, если потери будут небольшими. Также фермеры теперь смогут получить компенсацию за животных, которых вынуждены были отправить на убой из-за вспышки заразного заболевания: раньше такой возможности закон не предусматривал.

В Минсельхозе рассчитывают, что новые меры позволят аграриям воспользоваться услугами страхования без существенных финансовых затрат. В ведомстве рассчитывают, что к 2025 году таким образом удастся увеличить долю застрахованных посевных площадей до 4,2% к 2020 году и до 11,3% — к 2025 году (сейчас, по данным Национального союза агростраховщиков, она составляет около 1,5%), а долю застрахованного скота — до 26,1% к 2025 году (сейчас — около 12,5%). Всего из бюджета на поддержку сельскохозяйственного страхования в 2019 году планируется выделить 1,5 млрд рублей.

Сантехники в бахилах и оперативная работа коммунальщиков

С 1 марта 2019 года вступят в силу новые стандарты для служб ЖКХ — в первую очередь речь идет о порядке реагирования аварийных служб на заявки, поданные собственниками и пользователями жилья (то есть на сообщения о засорах, проблемах с водо- или электроснабжением и отоплением). Также в новом документе прописаны основные правила взаимодействия управляющих компаний с жителями многоквартирных домов (если вкратце — они должны заранее сообщать о любых планируемых работах или изменениях тарифа, регулярно вести прием граждан и фиксировать все поступающие обращения).

Так, например, по новым правилам сотрудники аварийно-диспетчерской службы должны ответить на звонок в течение пяти минут или, если этого не произошло, самостоятельно связаться с человеком в течение 10 минут — это распространяется в том числе и на заявки, поданные через интернет. Любая заявка должна быть зарегистрирована, а ее номер должны сообщить человеку, сообщившему о проблеме. Также в течение получаса собственнику или пользователю должны рассказать о том, какие именно работы и в какие сроки планируется провести для устранения проблемы.

1 марта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Например, на то, чтобы локализовать повреждения внутридомовых систем водоснабжения, водоотведения, отопления или электроснабжения отводится полчаса с момента получения заявки, а на то, чтобы полностью устранить повреждения, — не более трех суток с даты повреждения.

Отдельным пунктом проходит ликвидация водопроводных засоров — с ними сотрудники сферы ЖКУ по новым правилам должны справляться в течение двух часов с момента регистрации заявки.

В случае если для проведения таких работ потребуется доступ в помещение, собственнику или пользователю должны сообщить о том, когда именно планируется визит мастера, а также имя и фамилию сотрудника, который придет к ним домой.

И главное — в соответствии с новыми стандартами специалисты сферы ЖКХ при осуществлении таких работ должны не только иметь при себе все необходимые инструменты (за это отвечает управляющая компания), но также приходить с удостоверением, именным бейджем или нашивкой на одежде и собственными одноразовыми бахилами.

Новые правила для управляющих организаций

Кроме того, в обновленных правилах по управлению и содержанию многоквартирных домов подробно оговаривается порядок взаимодействия управляющей организации с собственниками и пользователями помещений. Например, представительство компании обязательно должно находиться в пределах муниципального образования (или района в городском округе, если речь идет о мегаполисе).

1 марта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Прием граждан должен осуществляться не реже раза в месяц, по записи, которая должна проводиться по телефону, в офисе компании или через онлайн-систему ГИС ЖКХ. При этом перед встречей представитель управляющей компании должен получить всю информацию по заявкам, полученным от гражданина ранее, включая их статус. Результат приема должен быть зафиксирован в домовой книге.

Информация об управляющей организации, включая часы приема граждан, ее официальное название, номер лицензии, контактные данные и тд, должна быть доступна в сети интернет, на вывеске у входа и на досках объявлений. Там же должны появляться сообщения о планируемых работах и изменениях тарифов. При этом о планируемых работах жильцов должны уведомлять не позднее чем за три дня до их начала, а об изменении тарифов — не раньше чем за 30 дней до получения платежных документов, составленных с учетом изменений.

Подробнее с полным списком обновленных требований и правил можно ознакомиться в тексте постановления правительства, которое было опубликовано на портале правовых документов еще весной 2018-го.

Сигареты промаркируют

Бумажные марки на пачках сигарет с начала марта в обязательном порядке должны быть заменены на электронные. Эксперимент по внедрению электронной маркировки в стране длится уже около года.

Проект разработал Минпромторг, в пилотном режиме он действует с января 2018 года, сам закон об обязательной маркировке был принят в июле 2018-го, он был опубликован на официальном портале правовой информации.

1 марта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Отвечать за чипирование табачной продукции должны производители и импортеры — предполагается, что использование электронной маркировки вместо бумажной позволит сократить количество подделок, кроме того, авторы инициативы рассчитывают, что это поможет вывести из тени часть «серых» игроков и, таким образом, обеспечить дополнительный приток налогов в бюджет.

В то же время введение электронной маркировки усложнит процесс производства, компаниям придется закупать новое оборудование, что, в свою очередь, может привести к подорожанию табачной продукции и другим изменениям на рынке — об этом ранее предупреждали эксперты.

За «вафельницу» придется заплатить

Столичным автомобилистам с началом весны начнут приходить штрафы за выезд и остановку на так называемой вафельной разметке желтого цвета, которую наносят на загруженных перекрестках. Эта мера призвана помочь бороться с водителями, выезжающими на перекресток, которые затем не успевают миновать его и остаются на пересечении улиц, мешая другим участникам движения.

В экспериментальном порядке разметку нового типа начали наносить на столичных улицах еще в 2015 году, а в апреле 2018-го в стране вступили в силу новые правила дорожного движения, которые запрещают автомобилистам выезд на «вафельницу», в случае если у них нет возможности пересечь ее до запрещающего сигнала светофора. За нарушение предусмотрен штраф в размере 1 тыс. рублей.

1 марта Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

При этом первое время водителей за несоблюдение нового требования не штрафовали, а камеры видеонаблюдения, установленные на городских улицах, не фиксировали эти нарушения. О том, что с 1 марта ситуация изменится, ранее сообщили в столичном Центре организации дорожного движения.

«С 1 марта начнется администрирование стоянки на «вафельной» разметке на перекрестке. Такая мера позволит существенно улучшить движение на особо загруженных перекрестках — снизить задержки транспорта как городского, так и личного в часы пик на 15–20%. И пассажиры, и автомобилисты смогут быстрей проезжать проблемные участки, что в целом положительно скажется на движении в утренние и вечерние часы и позволит экономить время в пути», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦОДД.

В организации, в частности, подчеркнули, что остановившиеся на пересечении улиц водители мешают движению городского транспорта, который больше по габаритам, отличается меньшей маневренностью, зато перевозит большее количество людей, чем легковой автомобиль.

Новые уведомления о штрафе будут сопровождаться шестью фотографиями: с изображением автомобиля в зоне разметки, траектории его движения и запрещающего сигнала светофора. Всего в Москве, по данным ЦОДД, на данный момент такая разметка нанесена по 103 адресам.