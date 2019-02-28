Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Не пошел бы с ним в разметку: как будут штрафовать на «вафельницах»

Что делать, если пришлось остановиться на желтых полосах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Главный слайд
Начало статьи
Не пошел бы с ним в разметку: как будут штрафовать на «вафельницах»
2019-02-26 18:19:22">
2019-02-26 18:19:22
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 1-го марта автовладельцы в Москве начнут получать штрафы за нарушение правил проезда перекрестков с желтой вафельной разметкой. Остановка на перекрестке с «вафлей» длительностью более 5 секунд обойдется водителю в 1 тыс. рублей. Штраф будет формироваться в автоматическом режиме. Проблема в том, что по новым правилам «попасть под санкции» могут даже добросовестные автомобилисты. О том, как избежать лишних проблем, — в материале «Известий».

Выдающийся шум: на трассах появится чувствительная разметка
Так водители будут реже выезжать на встречную полосу

По просьбам общественности

Рисунок дорожной разметки в виде пересекающихся желтых линий (в обиходе — «вафельница») был закреплен в ПДД 28 апреля 2018 года. А саму разметку в Москве стали наносить на перекрестках еще в 2015 году. Инициатором нововведения выступил автор проекта «Пробок.нет» общественник Александр Шумский. Власти города идею сразу поддержали и организовали эксперимент, целью которого стало выявление нарушений правил проезда перекрестков с помощью камер видеофиксации. В результате за небольшой срок было вынесено порядка 6 тыс. штрафов. Позже ГИБДД решила прекратить эксперимент из-за недостатка доказательной базы и спорности некоторых решений.

Вафельница_3
Автомобили на «вафельной» разметке в Москве

Автомобили на «вафельной» разметке в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Госавтоинспекция изначально была против инициативы Шумского, но ему удалось пробить свои идеи на уровне правительства. В результате Минтрансу, МВД, Минэкономразвития и Минюсту было поручено внести проект поправок в ПДД, нормативно закрепляющий «вафельницу». Автомобилистам дали срок на адаптацию до 1 марта 2019 года. Сейчас желтая разметка нанесена по меньшей мере на 150 перекрестках Москвы, которые столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) определил как наиболее проблемные из-за заторов.

Фото на память: попробуют ли россияне себя в качестве гаишников
Бдительные граждане смогут информировать о нарушениях ПДД при помощи смартфона

— Если ты самый умный, это не значит, что ты быстрее всех проедешь, это значит, что ты быстрее всех получишь штраф, — объясняет «Известиям» Шумский. — Если будет администрирование данного правонарушения, то порядок сам появится. Водители станут более аккуратными, хотя бы потому что уже будут знать, что ведется контроль за нарушением «вафельной» разметки.

Как это работает

Шумский пояснил «Известиям», как будет работать фиксация нарушений на перекрестках с «вафельницей». Две камеры будут фиксировать автомобиль в разных ракурсах на разметке для получения необходимой доказательной базы. В извещении ГИБДД вместе с постановлением будет шесть фотографий нарушения, из них четыре снимка обзорных. Будут указана дата и время нарушения, траектория движения автомобиля и зафиксирован запрещающий цвет светофора. Автомобилисту придет штраф, если в течение пяти секунд он стоял неподвижно на перекрестке и не успел его покинуть до момента включения красного сигнала.

Вафельница_1
Дорожный знак, предупреждающий о видеофиксации выезда на «вафельницу» на запрещающий сигнал светофора

Дорожный знак, предупреждающий о видеофиксации выезда на «вафельницу» на запрещающий сигнал светофора

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Если на светофоре автомобиль поворачивает или разворачивается, нарушением это не считается. Если автомобиль сломался или произошло ДТП, транспорт стоит более минуты на перекрестке — система должна будет выдать сигнал проверяющему оператору ГИБДД, что ситуацию нужно проверить в «ручном» режиме. В таком случае только сотрудник ГИБДД, проанализировав всю информацию, будет принимать решение, выписать штраф или нет.

Зебра подрастет: пешеходные переходы приподнимут
Минтранс разработал новые рекомендации по безопасности движения

Остается неурегулированным статус автомобилистов, которые также застрянут на светофоре вслед за поломавшимися или столкнувшимися автомобилями. Также законодатель не регламентирует иные возможные причины задержки: случайный пешеход, выезд экстренных оперативных служб или другие непредвиденные ситуации. Да и сам автор проекта «Пробок.нет» признает, что пока система не застрахована от случайных штрафов. Добросовестному автомобилисту, попавшему в подобную ситуацию, нелишним будет включить «аварийку», чтобы оператор, просматривая видео в «ручном» режиме, принимал решение о необходимости выносить штраф.

Семь раз подумай, один раз поезжай

Правозащитники сходятся во мнении, что штрафы за «вафельную» разметку обеспечат огромное число штрафов городу, а ГИБДД — толпы недовольных в группе разбора.

— Полагаю, что в ГИБДД будут очереди из автовладельцев, желающих оспорить это правонарушение. На самом деле это большой миф о том, что водитель может спрогнозировать беспрепятственный проезд перекрестка. Пробка перед ним может образоваться внезапно, достаточно кому-то замешкаться, кому-то не успеть повернуть и запрудить перекресток — и вот вам уже прилетают «письма счастья», — моделирует ситуацию президент «Коллегии правовой защиты автовладельцев» Виктор Травин.

DJI_0047
Вафельная разметка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
DJI_0068
Вафельная разметка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
DJI_0053
DJI_0081
Вафельная разметка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
DJI_0089
Вафельная разметка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Остановите камеру: как избежать штрафа за стоп-линию
Можно ли «бесплатно» миновать перекресток, за которым следят

Группы разбора ГИБДД не справятся с нагрузкой от потока желающих оспорить неоправданные штрафы за «вафельницу», считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

— Проблема в том, что в случае с автоматической видеофиксацией правонарушений у нас работает принцип презумпции виновности. То есть водитель должен будет доказывать государству, что он не виноват, а произошла ошибка. Мы опустим эмоциональную составляющую, но для государства поток таких граждан в группы разбора — это тоже большие затраты. В ГИБДД придется увеличивать штат сотрудников для обработки огромного потока вероятных ошибок, — полагает Ифанов.

По словам Александра Шумского из «Пробок.нет», штрафы за «вафельницу» помогут увеличить скорость движения на отдельных перекрестках на 70%. По оценкам ЦОДД, эта инициатива города позволит снизить задержки движения автомобилей и городского транспорта в пиковые часы на 15–20%. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Узкий стандарт: дорожные знаки уменьшат по всей стране
ГИБДД признала успешным эксперимент, прошедший в пяти регионах, включая столицу
Подрежут на площадке: экзамен на сдачу прав могут укоротить
Автошколы предлагают выполнять три задания на площадке вместо шести

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Комментарии

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017