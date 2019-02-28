Не пошел бы с ним в разметку: как будут штрафовать на «вафельницах»

С 1-го марта автовладельцы в Москве начнут получать штрафы за нарушение правил проезда перекрестков с желтой вафельной разметкой. Остановка на перекрестке с «вафлей» длительностью более 5 секунд обойдется водителю в 1 тыс. рублей. Штраф будет формироваться в автоматическом режиме. Проблема в том, что по новым правилам «попасть под санкции» могут даже добросовестные автомобилисты. О том, как избежать лишних проблем, — в материале «Известий».

По просьбам общественности

Рисунок дорожной разметки в виде пересекающихся желтых линий (в обиходе — «вафельница») был закреплен в ПДД 28 апреля 2018 года. А саму разметку в Москве стали наносить на перекрестках еще в 2015 году. Инициатором нововведения выступил автор проекта «Пробок.нет» общественник Александр Шумский. Власти города идею сразу поддержали и организовали эксперимент, целью которого стало выявление нарушений правил проезда перекрестков с помощью камер видеофиксации. В результате за небольшой срок было вынесено порядка 6 тыс. штрафов. Позже ГИБДД решила прекратить эксперимент из-за недостатка доказательной базы и спорности некоторых решений.

Вафельница_3 Автомобили на «вафельной» разметке в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Госавтоинспекция изначально была против инициативы Шумского, но ему удалось пробить свои идеи на уровне правительства. В результате Минтрансу, МВД, Минэкономразвития и Минюсту было поручено внести проект поправок в ПДД, нормативно закрепляющий «вафельницу». Автомобилистам дали срок на адаптацию до 1 марта 2019 года. Сейчас желтая разметка нанесена по меньшей мере на 150 перекрестках Москвы, которые столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) определил как наиболее проблемные из-за заторов.

— Если ты самый умный, это не значит, что ты быстрее всех проедешь, это значит, что ты быстрее всех получишь штраф, — объясняет «Известиям» Шумский. — Если будет администрирование данного правонарушения, то порядок сам появится. Водители станут более аккуратными, хотя бы потому что уже будут знать, что ведется контроль за нарушением «вафельной» разметки.

Как это работает

Шумский пояснил «Известиям», как будет работать фиксация нарушений на перекрестках с «вафельницей». Д ве камеры будут фиксировать автомобиль в разных ракурсах на разметке для получения необходимой доказательной базы. В извещении ГИБДД вместе с постановлением будет шесть фотографий нарушения, из них четыре снимка обзорных. Будут указана дата и время нарушения, траектория движения автомобиля и зафиксирован запрещающий цвет светофора. Автомобилисту придет штраф, если в течение пяти секунд он стоял неподвижно на перекрестке и не успел его покинуть до момента включения красного сигнала.

Вафельница_1 Дорожный знак, предупреждающий о видеофиксации выезда на «вафельницу» на запрещающий сигнал светофора Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Если на светофоре автомобиль поворачивает или разворачивается, нарушением это не считается. Если автомобиль сломался или произошло ДТП, транспорт стоит более минуты на перекрестке — система должна будет выдать сигнал проверяющему оператору ГИБДД, что ситуацию нужно проверить в «ручном» режиме. В таком случае только сотрудник ГИБДД, проанализировав всю информацию, будет принимать решение, выписать штраф или нет.

Остается неурегулированным статус автомобилистов, которые также застрянут на светофоре вслед за поломавшимися или столкнувшимися автомобилями. Также законодатель не регламентирует иные возможные причины задержки: случайный пешеход, выезд экстренных оперативных служб или другие непредвиденные ситуации. Да и сам автор проекта «Пробок.нет» признает, что пока система не застрахована от случайных штрафов. Добросовестному автомобилисту, попавшему в подобную ситуацию, нелишним будет включить «аварийку», чтобы оператор, просматривая видео в «ручном» режиме, принимал решение о необходимости выносить штраф.

Семь раз подумай, один раз поезжай

Правозащитники сходятся во мнении, что штрафы за «вафельную» разметку обеспечат огромное число штрафов городу, а ГИБДД — толпы недовольных в группе разбора.

— Полагаю, что в ГИБДД будут очереди из автовладельцев, желающих оспорить это правонарушение. На самом деле это большой миф о том, что водитель может спрогнозировать беспрепятственный проезд перекрестка. Пробка перед ним может образоваться внезапно, достаточно кому-то замешкаться , кому-то не успеть повернуть и запрудить перекресток — и вот вам уже прилетают «письма счастья», — моделирует ситуацию президент «Коллегии правовой защиты автовладельцев» Виктор Травин.

Группы разбора ГИБДД не справятся с нагрузкой от потока желающих оспорить неоправданные штрафы за «вафельницу», считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

— Проблема в том, что в случае с автоматической видеофиксацией правонарушений у нас работает принцип презумпции виновности. То есть водитель должен будет доказывать государству, что он не виноват, а произошла ошибка. Мы опустим эмоциональную составляющую, но для государства поток таких граждан в группы разбора — это тоже большие затраты. В ГИБДД придется увеличивать штат сотрудников для обработки огромного потока вероятных ошибок, — полагает Ифанов.

По словам Александра Шумского из «Пробок.нет», штрафы за «вафельницу» помогут увеличить скорость движения на отдельных перекрестках на 70%. По оценкам ЦОДД, эта инициатива города позволит снизить задержки движения автомобилей и городского транспорта в пиковые часы на 15–20%.