Подрежут на площадке: экзамен на сдачу прав могут укоротить
ГИБДД может заменить шесть упражнений экзамена для будущих автомобилистов на площадке на три. Такое предложение в ведомство направила Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ). В ГИБДД, ранее выступившей с другой инициативой — ввести единый экзамен вместо отдельных «площадки» и «города», подтвердили «Известиям», что готовы рассмотреть и идеи МААШ.
Ассоциация также предложила выделять на поездку по городу в рамках экзамена не менее 20 минут. Сейчас инспекторы в большинстве случаев отводят на это испытание меньше времени.
В ГИБДД получили предложения МААШ о корректировке практической части экзамена и рассматривают их, сообщил «Известиям» начальник отделения экзаменационной работы инспекции Николай Голяков. После согласительных процедур ГИБДД представит в правительство итоговые предложения по изменению экзамена.
Замначальника управления МВД по взаимодействию со СМИ Евгений Артемов в ответ на просьбу «Известий» оценить предложение МААШ ответил: «Состав и последовательность [экзаменов] определяются соответствующим административным регламентом».
В числе предложений МААШ — сокращение числа упражнений на площадке с шести до трех по усмотрению экзаменатора, рассказала «Известиям» президент ассоциации Татьяна Шутылева. Предполагается, что экзаменуемый не будет знать, какие именно маневры его попросят выполнить, то есть вынужден будет по-прежнему разучивать их все.
Президент МААШ не согласна с предложением ГИБДД: ввести единый экзамен вместо нынешнего деления на «город» и «площадку». Если воплощать в жизнь вариант экзамена, предложенный инспекцией, то число умений и навыков у новичков на дорогах снизится, говорит Татьяна Шутылева.
Минтранс также не поддерживает проект поправок ГИБДД в постановление об экзамене для водителей и направил свои замечания в инспекцию, рассказали в министерстве.
Инициатива ГИБДД по объединению двух экзаменов необоснованная, считает и ведущий консультант объединенного научно-методического центра Вячеслав Максимычев. Реализация идеи может привести к росту числа аварий на дорогах, уверен он.
Сейчас многие учебные заведения ругают инициативу ГИБДД, подтверждает глава НП «Гильдия автошкол» Сергей Лобарев. Но она отражает современный подход к обучению, считает он: не нужно тратить много времени на экзамены, достаточно проверить общую базу начинающего водителя.
Сейчас время поездки по городу во время экзамена составляет до 30 минут, указано в административном регламенте МВД по проведению процедуры. Поскольку минимальной границы не обозначено, испытание часто длится только 5–10 минут, утверждает эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин. За такой короткий промежуток времени сложно проверить навыки будущего водителя, полагает он, поэтому обозначить минимальное время хотя бы в 20 минут. Пока же новички довольно часто попадают в аварии — например, за январь–сентябрь произошло 6,8 тыс. ДТП по вине водителей со стажем меньше двух лет.
Ранее «Известия» сообщали о том, что ГИБДД внесла изменения в 15 медицинских вопросов теоретического экзамена, также по предложению МААШ. Речь идет о теме оказания первой помощи пострадавшим, в которой общественники обнаружили ошибки. Из билетов, например, удалили вопрос, который предполагал, что на место перелома накладывается жгут, и внесли новый — о том, как оказать первую помощь при обморожении и переохлаждении. Будущие водители сдают экзамен по обновленным вопросам с 3 апреля.