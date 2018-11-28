Подрежут на площадке: экзамен на сдачу прав могут укоротить

ГИБДД может заменить шесть упражнений экзамена для будущих автомобилистов на площадке на три. Такое предложение в ведомство направила Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ). В ГИБДД, ранее выступившей с другой инициативой — ввести единый экзамен вместо отдельных «площадки» и «города», подтвердили «Известиям», что готовы рассмотреть и идеи МААШ.

Ассоциация также предложила выделять на поездку по городу в рамках экзамена не менее 20 минут. Сейчас инспекторы в большинстве случаев отводят на это испытание меньше времени.

В ГИБДД получили предложения МААШ о корректировке практической части экзамена и рассматривают их, сообщил «Известиям» начальник отделения экзаменационной работы инспекции Николай Голяков. После согласительных процедур ГИБДД представит в правительство итоговые предложения по изменению экзамена.

Замначальника управления МВД по взаимодействию со СМИ Евгений Артемов в ответ на просьбу «Известий» оценить предложение МААШ ответил: «Состав и последовательность [экзаменов] определяются соответствующим административным регламентом».

В числе предложений МААШ — сокращение числа упражнений на площадке с шести до трех по усмотрению экзаменатора, рассказала «Известиям» президент ассоциации Татьяна Шутылева. Предполагается, что экзаменуемый не будет знать, какие именно маневры его попросят выполнить, то есть вынужден будет по-прежнему разучивать их все.

Справка «Известий» Сейчас на учебной площадке или автодроме в автошколе и при прохождении практического экзамена в ГИБДД необходимо освоить и сдать шесть упражнений: 1. Остановка и начало движения на подъеме (эстакада, горка). 2. Повороты на 90 градусов. 3. Разворот в ограниченном пространстве. 4. Змейка. 5. Заезд в гараж (бокс) задним ходом. 6. Параллельная парковка задним ходом.

Президент МААШ не согласна с предложением ГИБДД: ввести единый экзамен вместо нынешнего деления на «город» и «площадку». Если воплощать в жизнь вариант экзамена, предложенный инспекцией, то число умений и навыков у новичков на дорогах снизится, говорит Татьяна Шутылева.

Минтранс также не поддерживает проект поправок ГИБДД в постановление об экзамене для водителей и направил свои замечания в инспекцию, рассказали в министерстве.

Инициатива ГИБДД по объединению двух экзаменов необоснованная, считает и ведущий консультант объединенного научно-методического центра Вячеслав Максимычев. Реализация идеи может привести к росту числа аварий на дорогах, уверен он.

Сейчас многие учебные заведения ругают инициативу ГИБДД, подтверждает глава НП «Гильдия автошкол» Сергей Лобарев. Но она отражает современный подход к обучению, считает он: не нужно тратить много времени на экзамены, достаточно проверить общую базу начинающего водителя.

Сейчас время поездки по городу во время экзамена составляет до 30 минут, указано в административном регламенте МВД по проведению процедуры. Поскольку минимальной границы не обозначено, испытание часто длится только 5–10 минут, утверждает эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин. За такой короткий промежуток времени сложно проверить навыки будущего водителя, полагает он, поэтому обозначить минимальное время хотя бы в 20 минут. Пока же новички довольно часто попадают в аварии — например, за январь–сентябрь произошло 6,8 тыс. ДТП по вине водителей со стажем меньше двух лет.

Ранее «Известия» сообщали о том, что ГИБДД внесла изменения в 15 медицинских вопросов теоретического экзамена, также по предложению МААШ. Речь идет о теме оказания первой помощи пострадавшим, в которой общественники обнаружили ошибки. Из билетов, например, удалили вопрос, который предполагал, что на место перелома накладывается жгут, и внесли новый — о том, как оказать первую помощь при обморожении и переохлаждении. Будущие водители сдают экзамен по обновленным вопросам с 3 апреля.