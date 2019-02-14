Фото на память: попробуют ли россияне себя в качестве гаишников

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о «народных инспекторах» — гражданах, которые с помощью приложения в своем смартфоне будут фиксировать нарушения ПДД. Общественники смогут проследить за порядком там, где практически не появляются сотрудники ГИБДД — во дворах, на дачах, в удаленных населенных пунктах и на второстепенных дорогах. О том, почему нововведение может привести к негативным результатам, читайте в материале «Известий».

Отучить хулиганить

Предполагается, что штрафы будут оформляться без составления протокола об административном правонарушении. Для этого «народным автоинспекторам» потребуется зарегистрироваться на портале госуслуг, привязать к профилю свои SIM-карту и смартфон и скачать соответствующее приложение. Оно обеспечит передачу видеозаписи правонарушения в ГИБДД. Принципиальное отличие новинки от других подобных приложений в том, что список нарушений ПДД, о которых сможет сообщить инициативный гражданин, практически не ограничен.

Правительство как инициатор законопроекта отмечает, что нововведение создаст условия для реализации «общественного запроса на участие граждан в обеспечении общественной безопасности, повышения уровня безопасности дорожного движения в РФ, снижения смертности и травматизма на дорогах, укрепления доверия россиян к полиции».

приложение Приложение ПАК «Помощник Москвы» Фото: Екатерина Кожухова

Сейчас с ограниченным функционалом уже реализованы схожие приложения в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Так, в столице с 2015 года работает приложение ПАК «Помощник Москвы», позволяющее горожанам сообщать о нарушениях правил парковки. Фактически это приложение работает по принципу мобильного комплекса «Паркон»: фото со смартфона бдительного горожанина направляют в диспетчерскую Московской административной дорожной инспекции, где и оформляется штраф виновнику. Приложение нужно скачивать в магазинах App Store или Google Play, минимальные требования для мобильника: чип GPS/ГЛОНАСС, фронтальная камера с разрешением не менее пяти мегапикселей и 50 мегабайт свободного места.

Не фото и не факт

При этом бывают ситуации, когда активные граждане вместе с сообщением о нарушителе создают неудобства себе, отмечает лидер движения «СтопХам» Дмитрий Чугунов.

«Первое, во что мы упираемся с реализацией подобных инициатив, — противоречия в законодательстве. На практике это заканчивается тем, что любой гражданин, который присылает фото — факт правонарушения, по итогу получает письмо с пожеланием приехать в ГИБДД и зафиксировать всё самостоятельно, потому как обезличенная жалоба не принимается — для ее опротестования нужен заявитель. Это достаточно серьезно демотивирует граждан проявлять свою гражданскую позицию», — объясняет активист.

парковка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Отзывы самих «народных инспекторов» о подобных приложениях неоднозначны.

«Гениально, отучил джип загораживать тротуар перед садиком. Цивилизованный способ борьбы за порядок. Надо еще записи с видеорегистраторов отправлять (например, тех, где GPS) об опасной манере езды на анализ инспектора», — оставил в интернет-магазине отзыв о приложении «Народный инспектор» (Татарстан) пользователь с ником Pixel 360.

«Отснял несколько заявок о парковке на зеленой зоне (ибо достали) в мае прошлого года, заявки висят до сих пор нерассмотренные... А то, как обычно, Татарстан впереди планеты всей, только это всё громкие слова... Задумка, может, и хорошая, но, как всегда, что-то пошло не так», — сообщает пользователь Алексей Воронков.

Презумпция виновности

Сейчас ст. 1.5 КоАП РФ предусматривает отсутствие презумпции невиновности водителей в случае фиксации правонарушений камерами ГИБДД. То есть владельцу автомобиля нужно доказывать, что он не совершал правонарушение, если его уличила камера. Законопроект о «народном инспекторе» содержит правки для этой статьи как раз с целью приравнять сделанную частным лицом видеозапись к видеофиксации ГИБДД. А значит отменить поход общественника к правоохранителям.

Однако в случае камеры Госавтоинспекции речь идет о сертифицированном для конкретных целей приборе, а у «народных инспекторов» будут совершенно разные устройства, совпадающие лишь по базовым общим требованиям. Это может привести к принципиальным ошибкам или неточности при фиксировании тех или иных параметров, считает адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

камера Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«С учетом нынешних возможностей корректировки любого софта запись в приложении может быть легко подделана, и никто не знает, как проверить эту подделку. Даже если вызвать гражданина, он может сказать, что потерял смартфон и оригинал записи не сохранился. Соответственно, есть только копия в базе Госуслуг. Проблема в том, что граждане за эти видеозаписи совершенно не несут никакой ответственности: как свидетели в административном производстве они не привлекаются, если что, им даже штраф в 1,5 тыс. рублей выписать нельзя. Статуса участника производства по делу они не имеют и, соответственно, по ст. 33 УК РФ не несут уголовной ответственности за фальсификацию доказательств, как, например, сотрудники правоохранительных органов», — объясняет Радько.

По мнению правозащитника, такие нюансы ставят законопослушных автомобилистов в уязвимое положение, что недопустимо с точки зрения законотворчества. Не менее важно, по мнению Радько, что к обработке записей общественников не готовы ни система распространения «писем счастья», как в обиходе называют извещения о штрафах, ни система их обжалования.

«У нас до сих пор не всегда инспекторы справляются с обработкой жалоб на фиксацию камер ГИБДД. Встречаются такие ляпы, как тень на обочине, свет фар на встречной полосе — за это водителям приходят штрафы. Кто всё это будет отбраковывать? И что говорить о том трафике, который просто валом обрушится на инспекторов с появлением этого приложения — они просто физически не смогут всё это обработать», — считает адвокат.

На разработку приложения общероссийского «народного инспектора», закупку серверного оборудования и приобретение услуг связи авторы законопроекта планируют запросить из бюджета около 2,7 млрд рублей.