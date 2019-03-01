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На аукцион выставлен Rolls-Royce принцессы Дианы

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Фото: bringatrailer.com
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Бронированный лимузин Rolls-Royce, который находился в распоряжении принцессы Дианы во время визита в США в 1990 году, выставлен на продажу.

Объявление опубликовано на сайте Bring a Trailer. В его тексте говорится, что Rolls-Royce Silver Spur 1987 года ни разу не попадал в ДТП и имеет пробег около 100 тыс км. Автомобиль заказал британский МИД для посольства в США, его кузов усилили стальными и кевларовыми пластинами, а стекла заменили на поликарбонатные.

Под капотом лимузина двигатель V8 объемом 6,75 литра и мощностью в 264 лошадиные силы, передает в пятницу, 1 марта, «Федеральное агентство новостей». Он разгоняет авто до 100 километров в час за 12,6 секунды.

Торги по лоту заканчиваются через несколько дней, цена в настоящее время составляет $26 тыс.

В июле 2018 года стало известно, что Великобритания засекретила документы о свадьбе принцессы Дианы. 20-летний срок секретности всех этих документов истек, однако, по решению британского кабинета министров, они по-прежнему останутся в национальном архиве «из соображений национальной безопасности».

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