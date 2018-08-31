Принцесса Одиночество: 21 год назад погибла леди Диана

Эта фотография с Лучано Паваротти сделана в лондонском Гайд-парке 30 июля 1991 года. Принцесса, слушая концерт под открытым небом, полностью вымокла под дождем. Но светится от счастья, потому что перед этим тенор посвятил ей одну из арий Пуччини перед многотысячной толпой. Говорят, принцесса Уэльская была фанаткой Паваротти и много раз была на его выступлениях. А привил эту любовь ей муж, принц Чарльз, который пригласил ее в Вероне на концерт, где тенор исполнял Реквием Верди. Паваротти отвечал Диане взаимностью. Вместе с ней участвовал в кампании по запрещению противопехотных мин. Их часто видели вместе на светских мероприятиях. Когда Диана погибла в 1997 году, Паваротти отказался выступать на ее похоронах, но присутствовал на них, убитый горем