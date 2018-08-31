Принцесса Одиночество: 21 год назад погибла леди Диана

31 августа 1997 года принцесса Уэльская Диана погибла в парижском тоннеле на набережной Сены. Но обстоятельства ее жизни продолжают волновать людей по всему миру. Почему ее платье стало самым дорогим в истории аукционов, как она добилась подписания международной конвенции и что делала в Москве — в галерее iz.ru
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Фото: Getty Images/WireImage/Anwar Hussein
Эта фотография с Лучано Паваротти сделана в лондонском Гайд-парке 30 июля 1991 года. Принцесса, слушая концерт под открытым небом, полностью вымокла под дождем. Но светится от счастья, потому что перед этим тенор посвятил ей одну из арий Пуччини перед многотысячной толпой. Говорят, принцесса Уэльская была фанаткой Паваротти и много раз была на его выступлениях. А привил эту любовь ей муж, принц Чарльз, который пригласил ее в Вероне на концерт, где тенор исполнял Реквием Верди. Паваротти отвечал Диане взаимностью. Вместе с ней участвовал в кампании по запрещению противопехотных мин. Их часто видели вместе на светских мероприятиях. Когда Диана погибла в 1997 году, Паваротти отказался выступать на ее похоронах, но присутствовал на них, убитый горем
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Фото: Getty Images/Tim Graham
В январе 1997 года принцесса Уэльская вместе с представителями британского Красного Креста прошла по минному полю в Анголе. Это привлекло внимание всего мира к кампании по запрещению противопехотных мин. И Оттавская конвенция, запрещающая их, была подписана в том же году. Но уже после смерти принцессы. К тому моменту на Земле, по очень приблизительным подсчетам, было закопано около 110 млн противопехотных мин
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Фото: TASS/ZUMA/CNP/Pete Souza
Самое дорогое из когда-либо проданных на аукционах платьев принцесса впервые надела в ноябре 1985 года. Вместе с мужем она гостила в Белом доме в Вашингтоне. Вышла к гала-ужину в темно-синем бархатном платье с открытыми плечами и станцевала с Джоном Траволтой под песню из фильма «Лихорадка субботнего вечера», где актер исполнил главную роль
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Фото: Getty Images/WireImage/Anwar Hussein
Брак урожденной Дианы Фрэнсис Спенсер с Чарльзом Филиппом Артуром Джорджем, принцем Уэльским, длился 15 лет. Она вышла за него в 1981 году, а уже в 1985-м появились слухи о том, что Чарльз возобновил связь со старой возлюбленной, Камиллой Паркер-Боулз, а Диана завязала роман с майором Джеймсом Хьюиттом. По крайней мере так писал Эндрю Мортон в нашумевшей книге «Диана: ее правдивая история». Тем не менее в браке с принцем Диана родила двоих детей, любимых британцами принцев Уильяма и Гарри
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Фото: Getty Images/WireImage/Anwar Hussein
В свой первый большой официальный тур по бывшим британским колониям — Австралии и Новой Зеландии — Диана отправилась в 1983 году, через полгода после рождения первенца, Уильяма. И, несмотря на критику некоторых известных британцев, взяла ребенка с собой в поездку. Как она позже призналась, сначала она не хотела этого делать, но передумала, пока об участии в туре наследника не заговорил премьер-министр Австралии. Во время путешествия по Австралии и был сделан этот снимок
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Daily Mail/Mike Hollist
1990 год. Уильяму восемь лет, Гарри — пять. И они впервые приехали с мамой навестить отца в Королевском медицинском центре в Ноттингеме. Чарльз сломал руку. Сейчас Уильяму 36, Гарри — 33. И, в отличие от брата, который занимает второе (после отца) место в порядке наследования британского престола, Гарри титул короля не светит, вероятно, никогда. Он на шестом месте
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Фото: Getty Images/Tim Graham
В тур по Индии Диана отправилась одна. К 1992 году отношения с мужем окончательно разладились, и через несколько месяцев после ее возвращения было принято решение об окончательном разрыве. Тем не менее 11 февраля 1992 года она сфотографировалась в том же месте на фоне Тадж-Махала, где за 12 лет до этого сделали снимок Чарльза. А 24 года спустя первенец Дианы, Уильям, сфотографировался здесь с женой Кейт Миддлтон. Более того, он разыскал для того же фотографа, который заснял здесь ее мать
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Фото: ТАСС/Сергей Мамонтов
Принцесса один раз была в России. В 1995 году она прилетела на два дня, за которые успела посетить Белый дом, Большой театр, московскую школу и Тушинскую детскую больницу, которой помогала еще до приезда в Москву. Посещение больницы закончилось мастер-классом для юных медиков по пеленанию младенцев-манекенов, привезенных Дианой из Англии
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Фото: Getty Images/Martin Godwin
Официально о разводе Дианы и Чарльза было объявлено 12 июля 1996 года. Ведущие СМИ долго замалчивали информацию о проблемах в их отношениях, а потом сделали из этого мировую сенсацию
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