В королевской тени

Принц Филипп — праправнук королевы Виктории и внук греческого короля Георга I. Кроме того, он приходится дальним родственником российскому императору Николаю I. Но уже через год после его рождения, в 1922 году, правивший в то время в Греции король Константин отрекся от престола, и семья вынуждена была покинуть страну. Молодой наследник жил и учился в Шотландии. На фото: принц Филипп участвует в постановке «Макбета» в одном из шотландских колледжей, 1935 год