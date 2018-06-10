В королевской тени

Принц Филипп — праправнук королевы Виктории и внук греческого короля Георга I. Кроме того, он приходится дальним родственником российскому императору Николаю I. Но уже через год после его рождения, в 1922 году, правивший в то время в Греции король Константин отрекся от престола, и семья вынуждена была покинуть страну. Молодой наследник жил и учился в Шотландии. На фото: принц Филипп участвует в постановке «Макбета» в одном из шотландских колледжей, 1935 год
На весь экран
Фото: Getty Images/Douglas Miller
В конце 1930-х годов принц Греческий учился в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте. Там же он встретил Елизавету — вместе с сестрой она сопровождала своего отца, британского короля Георга VI, во время его визита в учебное заведение
На весь экран
Фото: Getty Images/Hulton Archive
Между молодыми людьми завязалась переписка, но свадьба состоялась в 1947 году, уже после Второй мировой войны (ее Филипп прошел в качестве офицера Королевского военно-морского флота)
На весь экран
Фото: Getty Images/Fox Photos
Чтобы жениться на Елизавете, Филиппу пришлось отказаться от собственных титулов — принца Греческого и принца Датского, — сменить вероисповедание с греческого православия на англиканство, а еще поменять фамилию. Немецкая фамилия его матери, Баттенберг, была «переведена» на английский. Так Филипп стал Маунтбаттеном
На весь экран
Фото: Getty Images/Keystone/Hulton Archive
Филипп и Елизавета с сыном, принцем Чарльзом (на руках у отца), и дочерью, принцессой Анной (на руках у матери), 1951 год
В 1952 году, после смерти Георга VI, Елизавета взошла на трон. Филипп стал супругом правящего монарха
На весь экран
Фото: Getty Images/Groom/Express
Филипп не только сопровождал супругу во время официальных визитов и нередко совершал их сам от имени королевского дома, но и занимался общественной работой. Всего в разные годы под его покровительством находилось почти 800 организаций
На весь экран
Фото: Getty Images/Tim Graham
В том числе в 1964–1986 годах он был президентом Международной федерации конного спорта. На фото: принц Филипп со своим сыном, принцем Чарльзом, перед игрой в конное поло, 1975 год
На весь экран
Фото: Getty Images/Tim Graham
Королева Елизавета II и принц Филипп на Королевском конном шоу на территории Виндзора, 1982 год
На весь экран
Фото: Getty Images/Phil Walter
В 2016 году он был признан самым долгоживущим среди мужчин — потомков королевы Виктории
На весь экран
Фото: Getty Images/Tim Graham
С 2017 года из-за ухудшения здоровья принц Филипп был освобожден от собственных общественных обязанностей, но продолжил сопровождать во время официальных мероприятий королеву Елизавету II
На весь экран
Фото: Getty Images/Nigel Treblin
Принц Филипп — одновременно адмирал британского флота, фельдмаршал, маршал Королевских ВВС и генерал-капитан Королевской морской пехоты
Выделить главное
вкл
выкл
В воскресенье, 10 июня, 97 лет исполняется принцу Филиппу — супругу королевы Елизаветы II и одному из главных долгожителей британского королевского дома. Ради брака с Елизаветой Филипп, наследник греческого престола, в свое время вынужден был отказаться от собственных титулов. История человека, который большую часть жизни провел в тени своей жены, — в галерее портала iz.ru
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.