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Парижский спасатель рассказал о последних словах принцессы Дианы

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Фото: Global Look Press/Globe Photos
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Сотрудник парижских аварийно-спасательных служб Ксавье Гурмелон рассказал, что происходило сразу после аварии, в которой погибла принцесса Диана.

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По словам Гурмелона, он приехал на место ДТП одним из первых и заявил, что Диана в тот момент еще была в сознании и могла говорить.

«Я держал ее за руку, просил сохранять спокойствие и не шевелиться. Я сказал ей, что мы здесь, чтобы помочь. Она ответила: «Боже мой, что случилось?» — цитирует спасателя агентство Sputnik.

Гурмелон добавил, что на теле принцессы не было крови и следов серьезных повреждений.

Принцесса Диана погибла в результате ДТП 31 августа 1997 года в Париже. Автомобиль бизнесмена Доди аль-Файеда, в котором была Диана, врезался в стену туннеля, а затем ударился о разделительный барьер и перевернулся. Водитель машины и бизнесмен погибли на месте, принцесса Диана скончалась позже в больнице.

В июле сообщалось, что правительство Великобритании продлило секретность документов, связанных со свадьбой принца Чарльза и принцессы Дианы в 1981 году.

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