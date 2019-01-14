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Lexus привез в Россию спецверсию купе LC Yellow Edition

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Фото: Lexus
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Автопроизводитель Lexus начинает прием заказов на новую версию флагманского купе LC Yellow Edition. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем 14 января в распоряжение «Известий».

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Как сообщил автопроизводитель, новая версия «адресована тем, кто стремится проявить индивидуальность и ценит современные опции комфорта и высочайший уровень исполнения».

Отличительной особенностью автомобиля стал кузов, окрашенный в ярко-желтый цвет. Сиденья, приборная панель и центральный подлокотник в салоне отделаны белой кожей. Потолок машины в версии Yellow Edition выполнен из Алькантары.

Купе Lexus LC Yellow Edition оснащается двигателем V8 мощностью 477 л.с. Он работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Стоимость автомобиля на российском рынке начинается с отметки 8 млн 285 тыс. рублей.

16 декабря сообщалось, что марка Lexus попала в список автопроизводителей, выпускающих самые надежные и малозатратные в плане ремонта машины.

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