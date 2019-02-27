Kia представит в Женеве концепт с 21 дисплеем в салоне

5 марта на Женевском автосалоне корейская компания Kia представит полностью электрический четырхдверный концептуальный автомобиль. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 27 февраля.

По данным автопроизводителя, прототип совмещает в себе элементы спорткара, элегантного семейного седана, а также универсальность и практичность кроссовера.

Внешность модели выполнена в соответствии с фирменной концепцией «Улыбка тигра»: прототип получил радиаторную решетку характерной формы, которая делает машины брэнда Kia узнаваемыми. Также новинку оснастили светодиодными фарами и широким передним бампером.

Лобовое стекло и панорамная крыша электрического концепта выполнены из единого листа, а в салоне на передней панели установлен 21 отдельный дисплей ультравысокого разрешения.

Остальную информацию о прототипе автопроизводитель объявит во время премьеры.

5 февраля стало известно, что российские продажи нового флагманского седана Kia К900 стартуют 1 марта 2019 года.