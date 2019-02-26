Volkswagen готовится установить рекорд «Северной петли»

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen планирует этим летом установить рекорд «Северной петли» Нюрбургринга среди электрокаров. Как передает 26 февраля пресс-служба автопроизводителя, в заезде примет участие французский пилот Ромен Дюма, который сядет за руль спортивного купе ID. R. На сегодняшний день гонщик завершил первую серию тестовых заездов.

В компании отмечают, что испытания проводились на трассе в Альмерии (Испания). Основное внимание уделялось адаптации программного обеспечения, отвечающего в ID. R за баланс между механическим торможением и рекуперацией батарей.

Автомобиль Volkswagen ID. R оснащается двумя электромоторами общей мощностью 680 л.с. От 0 до 100 км/ч купе может разогнаться за 2,25 секунды. Максимальная скорость машины составляет 240 км/ч.

На сегодняшний день лучшее время круга для электрических автомобилей принадлежит шотландскому гонщику Питеру Дамбреку. В 2017 году пилот, управляя китайским суперкаром NIO EP9, преодолел трассу Нюрбургринг за 6 мин. 45,9 сек. со средней скоростью 185 км/ч.

25 февраля стало известно, что на Женевском автосалоне, который пройдет с 7 по 17 марта, компания Volkswagen представит «заряженную» версию компактного кроссовера T-Roc.