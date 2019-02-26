Skoda рассекретила кроссовер Kamiq

Skoda представила новый компактный кроссовер под названием Kamiq. Об этом говорится в официальном сообщении компании, опубликованном 26 февраля. Дебют автомобиля состоится на автосалоне в Женеве 5 марта. В модельном ряду чешского бренда новинка займет место ниже Karoq и Kodiaq.

Согласно официальной информации, серийная версия Skoda Kamiq построена на платформе Modular Transverse Matrix (MQB). Модель получила узкие светодиодные фары, широкую радиаторную решетку, спойлер, фонари в виде бумерангов, а также диффузор.

Длина, ширина и высота автомобиля составляет 4241 мм, 1793 мм и 1531 мм соответственно. Колесная база — 2651 мм. Объем багажного отделения в зависимости от вариантов трансформации может варьироваться от 400 до 1395 л. Спинки заднего дивана могут быть сложены для перевозки различных вещей длиной до 2,5 м.

Дизайн салона автомобиля создан в соответствии с новой концепцией, которая была впервые представлена в концепт-каре Vision RS. Машина будет предлагаться с тремя информационно-развлекательными системами на выбор и виртуальной приборной панелью с дисплеем диагональю 10,25 дюйма. Кроме того, модель получила точку доступа Wi-Fi и навигационную систему.

В качестве опций клиентам предложат систему удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида, функцию помощи при парковке, систему распознавания пешеходов и контроль усталости водителя.

Кроссовер Skoda Kamiq в Европе будет оснащаться турбированным бензиновым двигателем объемом 1,0 л (95 и 115 л.с.). Также доступна модификация с 1,5-литровым мотором мощностью 150 л.с. Для экономии топлива предлагается система Active Cylinder Technology (ACT), которая автоматически отключает два цилиндра при небольшой нагрузке.

Также кроссовер комплектуется 1,6-литровым дизельным двигателем мощностью 115 л.с. и 90-сильным мотором объемом 1,0 л, работающим на газе.

Серийный автомобиль будет предлагаться исключительно с передним приводом, как соплатформенные модели Volkswagen T-Cross и SEAT Arona.

21 февраля сообщалось, что в Калуге на заводе Volkswagen Group Rus выпущен 150-тысячный автомобиль Skoda Rapid. Юбилейным стал лифтбэк красного цвета в комплектации Monte Carlo с двигателем объемом 1,4 л.