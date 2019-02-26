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Названо место производства автомобилей Opel в России

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Французский автопроизводитель PSA Group рассказал, где планирует развернуть производство автомобилей Opel для России. Об этом агентству ТАСС во вторник, 26 февраля, сообщила официальный представитель компании Карин Дуэ.

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«Мы… не намерены ввозить в Россию машины Opel, собранные в других странах. Мы обеспечим их производство на российской территории», — сообщила Дуэ, уточнив, что компания собирается использовать завод в Калуге.

По ее словам, автопроизводитель своей целью ставит расширение продаж за пределами Европы к 2021 году на 50%, а также позиционирование своих брендов на новых рынках: Opel в России, Peugeot в Северной Америке и Citron в Индии.

Ранее в этот же день стало известно, что Groupe PSA решила возобновить продажи автомобилей Opel в России. Такое решение — часть плана компании под названием Push to Pass, который, как предполагается, станет шагом на пути к реализации ее задумки стать мировым автопроизводителем с лидирующими показателями эффективности.

Немецкий бренд Opel покинул российский рынок в марте 2015 года. Владелец марки — американская компания General Motors — в качестве причины назвала сложную экономическую ситуацию в России и ослабление курса рубля. В 2017 году бренд Opel приобрела Groupe PSA.

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