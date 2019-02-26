Названо место производства автомобилей Opel в России

Французский автопроизводитель PSA Group рассказал, где планирует развернуть производство автомобилей Opel для России. Об этом агентству ТАСС во вторник, 26 февраля, сообщила официальный представитель компании Карин Дуэ.

«Мы… не намерены ввозить в Россию машины Opel, собранные в других странах. Мы обеспечим их производство на российской территории», — сообщила Дуэ, уточнив, что компания собирается использовать завод в Калуге.

По ее словам, автопроизводитель своей целью ставит расширение продаж за пределами Европы к 2021 году на 50%, а также позиционирование своих брендов на новых рынках: Opel в России, Peugeot в Северной Америке и Citron в Индии.

Ранее в этот же день стало известно, что Groupe PSA решила возобновить продажи автомобилей Opel в России. Такое решение — часть плана компании под названием Push to Pass, который, как предполагается, станет шагом на пути к реализации ее задумки стать мировым автопроизводителем с лидирующими показателями эффективности.

Немецкий бренд Opel покинул российский рынок в марте 2015 года. Владелец марки — американская компания General Motors — в качестве причины назвала сложную экономическую ситуацию в России и ослабление курса рубля. В 2017 году бренд Opel приобрела Groupe PSA.